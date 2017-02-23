О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Патриарх Кирилл: Старец ушел из этого мира, оставаясь еще физически живым

|
23 февраля 2017 года в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин отпевания многолетнего духовника Лавры, духовника Святейшего Патриарха Алексия II архимандрита Кирилла (Павлова), почившего 20 февраля на 98-м году жизни. Перед началом чина отпевания Святейший Патриарх Кирилл произнес слово, посвященное памяти отца Кирилла.
Патриарх Кирилл: Старец ушел из этого мира, оставаясь еще физически живым
Старец Кирилл (Павлов). Фото января 2015 монахини Евфимии (Аксаментовой)

Ваше Блаженство! Дорогие владыки, отцы, братие, матушки игумении, братья и сестры!

Мы предстоим гробу отца Кирилла (Павлова), духовника Троице-Сергиевой лавры, духовника покойного Святейшего Патриарха Алексия II, духовника многих и многих архиереев Русской Церкви, священнослужителей и огромного количества православных верующих людей, которые стекались в Троице-Сергиеву лавру — и поклониться мощам преподобного Сергия, и спросить духовного совета у отца Кирилла. Он нес великое служение духовника для тысяч и тысяч людей, и это служение требовало особого подвига. Не только потому, что выслушивать проблемы человека всегда непросто, но и потому, что он не просто выслушивал эти проблемы. Он проникал вглубь душевного состояния человека. В момент исповеди он словно отождествлял самого себя с тем, кто приходил к нему за советом. Это, конечно, требовало истощания, огромного расхода внутренних сил и сил физических. Но отец Кирилл никогда не роптал и со смирением нес свое служение, не только исповедуя людей, но и отвечая на многие и многие письма.

Впервые я встретился с отцом Кириллом в далеком уже 1966 году. Тогда у него еще не было славы всероссийского старца и духовника, он был сравнительно молод, крепок, подвижен. И когда я спросил у своего духовного руководителя, приснопамятного владыки митрополита Никодима, к кому из братии мне пойти исповедоваться, он спокойно сказал: «Иди к отцу Кириллу». Это было действительно особое служение старца Кирилла всему нашему благочестивому народу, и особенно тем, кто нуждался в его духовном совете.

Давать советы — дело всегда очень рискованное. Иногда люди приходят к духовнику и спрашивают о том, что человек по своей ограниченности знать не может. Некоторые духовники принимают на себя огромный риск, давая советы от своего собственного разумения. Отец Кирилл был духовником, который давал советы не от разумения, а от своего духовного опыта. Бывали случаи, когда он вообще никаких советов не давал. Но люди тянулись к нему, потому что чувствовали его духовную силу, ибо духовничество есть не только подвиг трезвого духовного размышления, но и молитвенный подвиг. Отец Кирилл многим священнослужителям явил пример такого духовничества — подлинного духовного руководства теми, кто готов принимать это вождение со стороны духовника.

Последние годы Господь, сохраняя физическую жизнь отца Кирилла, вывел его из общения с миром. Это был какой-то особый затвор. Он ушел из этого мира, оставаясь еще физически живым человеком. Многие не понимали, почему так произошло со старцем. Но это тоже был некий Божий знак. Он был нужен даже тогда, когда уже не мог говорить с людьми, и многие приходили к отцу Кириллу, чтобы просто постоять у его ложа, прикоснуться к его руке. Он продолжал служить людям своим безмолвием, своей болезнью, своей отрешенностью от этого мира, и на 98-м году жизни Господь привал его к себе.

Радостно видеть сегодня множество людей в Троице-Сергиевой лавре. Ваше присутствие, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, является самым ярким свидетельством того, что отец Кирилл что-то сделал и для каждого из вас. Давайте и мы отдадим ему сегодня наш долг. Помолимся о упокоении его души, дабы Господь принял его в Свое Небесное Царство и сотворил вечную молитвенную память о нем в сердцах наших. Аминь.

Фото: Священник Александр Волков

Фото: Священник Александр Волков

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Теги:
,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Человек обоженный – памяти архимандрита Кирилла
Человек обоженный – памяти архимандрита Кирилла
Митрополит Иларион (Алфеев)

Для двух или трех поколений церковных людей он стал выразителем воли Божией

Патриарх: В последние годы жизни Господь посетил отца Кирилла (Павлова) недугом, который он переносил со смирением и кротостью
Патриарх: В последние годы жизни Господь посетил отца Кирилла (Павлова) недугом, который он переносил со смирением и кротостью
Новостная служба "Православие и мир"

Святейший Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной архимандрита Кирилла (Павлова)

Крестное знамение архимандрита Кирилла
Крестное знамение архимандрита Кирилла
Редакция портала "Православие и мир"

Что мы будем вспоминать о старце

Благотворительный фонд
Розе срочно нужны лекарства!
Розе срочно нужны лекарства!
23% собрано / 1122375 руб. осталось
Дорога в большой мир для Юленьки Фединой
Дорога в большой мир для Юленьки Фединой
87% собрано / 127349.65 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Обращение Патриарха Кирилла к противникам передачи Исаакиевского собора
Святейший Патриарх Кирилл

Святейший объяснил, как будут решаться три проблемы передачи собора

"
Патриарх Кирилл в годовщину интронизации: Нет доверия пастырям, не подающим пример стаду
Святейший Патриарх Кирилл

Можно обмануть одного, другого, третьего. Церковь обмануть невозможно

"
Рождественское послание Святейшего Патриарха Кирилла
Святейший Патриарх Кирилл

Все статьи автора
Статьи Дня
Человек обоженный – памяти архимандрита Кирилла
Митрополит Иларион (Алфеев)

Для двух или трех поколений церковных людей он стал выразителем воли Божией

Как моряки на «Адмирале Кузнецове» молились
Оксана Головко

Удалось ли священнику привести к Богу личный состав авианосца

“Я в прицел видела, что у него рыжая борода”
Виктория Петракова

Как девушки становились снайперами, и что делала с ними война

самое читаемое

Скончался архимандрит Кирилл (Павлов)73,588

Детская жизнь длиной в 14 часов 58 минут26,589

Крестное знамение архимандрита Кирилла21,958

“Старец любит Христа” – рассказы келейницы архимандрита Кирилла15,556

Старцы. Архимандрит Кирилл Павлов9,258

10 фильмов про архимандрита Кирилла (Павлова) (+видео)9,083

«Цесаревича носили, будто он не был способен ходить»9,059

За любовь его называли даже не духовным отцом, а “духовной мамочкой”8,564

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова) состоится 23 февраля в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре7,674

Протоиерей Алексий Уминский: Масленица – навстречу Великому посту [Видео]6,580

лучшие авторы

Новостная служба113,112

Редакция портала "Православие и мир"31,205

Джон Бюргер26,601

Монахиня Евфимия (Аксаментова)15,562

Архимандрит Кирилл (Павлов)15,262

Пьер Жильяр9,106

Митрополит Святогорский Арсений8,579

Протоиерей Алексий Уминский6,584

Виктор Судариков4,626

Мария Строганова2,086

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть