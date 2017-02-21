Патриарх Кирилл: теологическое образование может служить профилактике экстремизма

21 февраля. ПРАВМИР. Обеспечение возможности получать теологическое образование в высших учебных заведениях способствует профилактике вербовки молодежи в террористические организации, действующие под прикрытием религиозных идей, заявил Патриарх Кирилл на заседании Межрелигиозного совета России.

«Убежден, что обеспечение для нашей молодежи возможности получать качественное теологическое образование на территории России в отечественных духовных учебных заведениях, хранящих богатые вековые традиции, может стать одним из действенных способов профилактики экстремизма. Очень тяжело вербовать в преступники, террористы, человека, который знает основы своей веры», – цитирует Патриарха ТАСС.

Он привел данные, согласно которым в группе наибольшего риска подверженности использования религиозных чувств человека в террористических целях, находятся молодые люди в возрасте от 15 лет до 21 года, проживающие в крупных городах.

«Что значит “завербовать”? Это значит вдохновить человека… Вербовщик обращается к религиозному чувству человека – молодого, необразованного, часто не разбирающегося в богословских вопросах», – сказал Патриарх.

По его словам, противодействовать этому можно путем богословского образования и просвещения. «Без системного подхода к преподаванию религиозных культур в средней школе ситуацию изменить очень трудно», – отметил патриарх Кирилл. Эта проблема также решается в рамках высшего образования.

Патриарх Кирилл напомнил, что впервые вопрос о присвоении ученых степеней по теологии был поднят Межрелигиозным советом России в 2007 году. «Во многом благодаря совместным усилиям традиционных религиозных общин в октябре 2015 года по решению президиума ВАК теология наконец была призвана научной специальностью», – отметил патриарх Кирилл.

Межрелигиозный совет России – общественная организация, объединяющая лидеров четырех ведущих религиозных традиций России – православного христианства, ислама, иудаизма и буддизма. Был основан в 1998 году.