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Патриарх Кирилл: Церковь сделает все для освобождения пленных на Донбассе

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18 апреля. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что Русская православная церковь продолжит прилагать все усилия для освобождения военнопленных на Украине.
Патриарх Кирилл: Церковь сделает все для освобождения пленных на Донбассе

Об этом патриарх заявил на традиционном пасхальном приеме в Министерстве иностранных дел.

«Я хотел бы особенно отметить усилия Украинской церкви в осуществлении попыток организовать обмен военнопленными. Ко мне обратился владыка Онуфрий, а к нему — несчастная православная женщина, мать молодого человека, который попал в плен, с просьбой, чтобы его освободить. По милости Божией это освобождение произошло. Сейчас есть несколько имен на повестке дня, мы будем пытаться, чтобы освобождались как украинцы, находящиеся в плену у ополченцев Донбасса, так и представители донбасских вооруженных сил, которые находятся в плену в Украине», — сказал предстоятель РПЦ, его цитирует РИА Новости.

Ранее самопровозглашенная Донецкая народная республика при содействии патриарха Кирилла передала Киеву украинского пленного Тараса Колодия, захваченного 21 января 2015 года в аэропорту Донецка. С просьбой помочь в освобождении к патриарху обратился митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Передача украинского пленного состоялась под Донецком. Всего при содействии Украинской церкви было освобождено 15 военнопленных.

Патриарх надеется, что эта «чисто гуманитарная акция» сможет принести людям передышку, удовлетворение и радость от встречи братьев, сестер и мужей, долгое время находившихся в неволе. При этом он подчеркнул, что Русская и Украинская церкви никогда не займут чью-то сторону в продолжающемся конфликте в стране.

«Церковь не может быть с одними против других. Она перестает быть Церковью, она становится частью политической силы. Если нас призывают объединиться с тем, чтобы выступить против кого-то на Донбассе – мы не можем это сделать, потому что на Донбассе наша паства. Так же как наша паства и во Львовской области. Церковь может быть только для всех», – заявил Патриарх.

В минувшую пятницу предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий призвал прекратить боевые действия на Донбассе во время праздника Воскресения Христова и Светлой седмицы.

«Пусть Воскресший Христос, Который есть Бог мира, благословит и поможет всем, кто ищет мира», – написал митрополит Онуфрий в обращении к президентам России Владимиру Путину и Украины Петру Порошенко.

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