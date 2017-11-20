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Патриарх Кирилл в свой день рождения вместо цветов попросил сделать благотворительный взнос

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20 ноября. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в свой день рождения предложил священникам вместо цветов сделать благотворительный взнос.
Патриарх Кирилл в свой день рождения вместо цветов попросил сделать благотворительный взнос
Фото: eisk-eparh.ru

Первосвятитель не планирует никаких специальных торжеств и проведет свой 71-й день рождения как обычный рабочий день. Утром он совершил божественную литургию в в Храме Христа Спасителя.

Всем священникам, которые захотят подарить ему цветы, он предлагает сделать пожертвование на содержание Центральной клинической больницы Московской Патриархии Святителя Алексия, сообщает РИА «Новости».

В день рождения Главы Русской Церкви в Храме Христа Спасителя состоится презентация книги Патриарха Кирилла “Мысли. Высказывания. Суждения”. В этом издании собраны наиболее важные и интересные «высказывания о богословии, Церкви и государстве, о человеке и обществе, о ценностях и мировоззрениях, об истории и будущем, о смысле жизни и смысле веры”.

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения в Кремле. Глава государства подарил Предстоятелю РПЦ картину «Успенский собор Кремля». В свою очередь Патриарх Кирилл поблагодарил Владимира Путина за поддержку сотрудничества государства и церкви.

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