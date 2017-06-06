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Патриарх Кирилл возглавил Великорецкий крестный ход

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6 июня. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил Божественную литургию, водосвятный молебен и возглавил Великорецкий крестный ход от берега реки Великой до Никольского собора села Великорецкого Кировской области.
Патриарх Кирилл возглавил Великорецкий крестный ход

«Великорецкий ход самый большой по протяженности и самый древний из сохранившихся вековечных крестных ходов. И я хотел бы принести величайшую благодарность вам, православным земли Вятской, что вы сохранили эту традицию. И до сих пор Великорецкий крестный ход является событием общецерковного значения», – цитирует Патриарха ТАСС.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что каждый человек, прошедший этот маршрут, совершил подвиг.

«Крестный ход – это подвиг. И мы можем не только крестный ход, мы можем совершить и многие другие подвиги. Подвиг это всегда движение вперед», – заявил Предстоятель РПЦ.

Патриарх также вознес молитвы о мире на Украине и спокойствии и процветании российской земли.

Великорецкий крестный ход проходит ежегодно с 3 по 8 июня и собирает десятки тысяч паломников. В 2000 году Патриарх Московский и всея Руси Алексей II присвоил крестному ходу статус всероссийского.

Обретение иконы святителя Николая Чудотворца произошло в 1383 году, когда крестьянин из деревни Крутицы обнаружил образ на берегу реки Великой.

Около 1400 года образ был отправлен в город Хлынов, названный затем Вяткой, а позже — Кировом.

В XVI веке по приказу царя Ивана IV образ был доставлен из Хлынова в Москву. По пути следования от него исцелялись больные и творились чудеса. По указу царя один из приделов строящегося в то время храма Василия Блаженного был освящен в честь Великорецкой иконы святителя Николая.

С этого времени почитание Великорецкого образа начинается по всей Руси. Второй раз чудотворная икона была принесена в Москву в XVII веке по приказу царя Михаила Федоровича.

Икона была утрачена в 1935 году при разрушении кафедрального собора. Крестный ход был запрещен с 1930-х по 1989 годы.

Протяженность крестного хода составляет 150 км (90 км из города Кирова до села Великорецкого и 60 км обратно).

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