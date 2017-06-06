Патриарх Кирилл возглавил Великорецкий крестный ход

6 июня. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил Божественную литургию, водосвятный молебен и возглавил Великорецкий крестный ход от берега реки Великой до Никольского собора села Великорецкого Кировской области.

«Великорецкий ход самый большой по протяженности и самый древний из сохранившихся вековечных крестных ходов. И я хотел бы принести величайшую благодарность вам, православным земли Вятской, что вы сохранили эту традицию. И до сих пор Великорецкий крестный ход является событием общецерковного значения», – цитирует Патриарха ТАСС.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что каждый человек, прошедший этот маршрут, совершил подвиг.

«Крестный ход – это подвиг. И мы можем не только крестный ход, мы можем совершить и многие другие подвиги. Подвиг это всегда движение вперед», – заявил Предстоятель РПЦ.

Патриарх также вознес молитвы о мире на Украине и спокойствии и процветании российской земли.

Великорецкий крестный ход проходит ежегодно с 3 по 8 июня и собирает десятки тысяч паломников. В 2000 году Патриарх Московский и всея Руси Алексей II присвоил крестному ходу статус всероссийского.