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Патриарх Кирилл вспомнил почивших московских клириков

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22 декабря. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поименно перечислил 28 клириков города Москвы и насельников ставропигиальных монастырей, преставившихся ко Господу в уходящем году.
Патриарх Кирилл вспомнил почивших московских клириков
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Почивших клириков предстоятель вспомнил на ежегодном Епархиальном собрании города Москвы, которое проходит сегодня в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, сообщает пресс-служба патриархии.

Клирики города Москвы:

  1. Протоиерей Виктор Драчков (+23.02.2016);
  2. Протоиерей Георгий Запольнов (+13.05.2016);
  3. Протоиерей Василий Секачев (+14.02.2016);
  4. Протоиерей Рафаил Бармушкин (+01.10.2016);
  5. Священник Михаил Ахламов (+28.01.2016);
  6. Священник Алексий Козлов (+18.08.2016);
  7. Протодиакон Константин Чернов (+07.02.2016).

Насельники и насельницы ставропигиальных монастырей:

  1. Архимандрит Петр (Афанасьев; +11.04.2016);
  2. Игумен Иероним (Клопов; +24.03.2016);
  3. Иеросхимонах Ермоген (Шаринов; +06.10.2016);
  4. Игумен Григорий (Васильев; +10.09.2016);
  5. Иеромонах Филофей (Попов; +08.2016);
  6. Архидиакон Герман (Дубов; +29.04.2016);
  7. Иеродиакон Венедикт (Зайцев; +26.10.2016);
  8. Монах Паисий (Перепелкин; +05.09.2016);
  9. Монах Силуан (Парамонов; +18.03.2016);
  10. Монах Ермоген (Дорофеев; +27.04.2016);
  11. Послушник Валерий (Гречихин; +18.11.2016);
  12. Схимонахиня Иоанна (Чайникова; +16.11.2016);
  13. Схимонахиня Артемия (Горбунова; +02.03.2016);
  14. Схимонахиня Исидора (Бурая; +27.05.2016);
  15. Монахиня Феодосия (Крылова; +13.05.2016);
  16. Монахиня Алексия (Кожевникова; +27.06.2016);
  17. Монахиня Евфимия (Чащина; +19.09.2016);
  18. Инокиня Дария (Михайлова; +03.01.2016);
  19. Инокиня Евфимия (Заборовская; +02.06.2016);
  20. Послушница Людмила (Дроздова; +29.01.2016);
  21. Послушница Варвара (Петрова; +30.10.2016).

Участники собрания соборно пропели почившим «Вечную память».

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