Патриарх Кирилл вспомнил почивших московских клириков

Почивших клириков предстоятель вспомнил на ежегодном Епархиальном собрании города Москвы, которое проходит сегодня в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, сообщает пресс-служба патриархии.
Клирики города Москвы:
- Протоиерей Виктор Драчков (+23.02.2016);
- Протоиерей Георгий Запольнов (+13.05.2016);
- Протоиерей Василий Секачев (+14.02.2016);
- Протоиерей Рафаил Бармушкин (+01.10.2016);
- Священник Михаил Ахламов (+28.01.2016);
- Священник Алексий Козлов (+18.08.2016);
- Протодиакон Константин Чернов (+07.02.2016).
Насельники и насельницы ставропигиальных монастырей:
- Архимандрит Петр (Афанасьев; +11.04.2016);
- Игумен Иероним (Клопов; +24.03.2016);
- Иеросхимонах Ермоген (Шаринов; +06.10.2016);
- Игумен Григорий (Васильев; +10.09.2016);
- Иеромонах Филофей (Попов; +08.2016);
- Архидиакон Герман (Дубов; +29.04.2016);
- Иеродиакон Венедикт (Зайцев; +26.10.2016);
- Монах Паисий (Перепелкин; +05.09.2016);
- Монах Силуан (Парамонов; +18.03.2016);
- Монах Ермоген (Дорофеев; +27.04.2016);
- Послушник Валерий (Гречихин; +18.11.2016);
- Схимонахиня Иоанна (Чайникова; +16.11.2016);
- Схимонахиня Артемия (Горбунова; +02.03.2016);
- Схимонахиня Исидора (Бурая; +27.05.2016);
- Монахиня Феодосия (Крылова; +13.05.2016);
- Монахиня Алексия (Кожевникова; +27.06.2016);
- Монахиня Евфимия (Чащина; +19.09.2016);
- Инокиня Дария (Михайлова; +03.01.2016);
- Инокиня Евфимия (Заборовская; +02.06.2016);
- Послушница Людмила (Дроздова; +29.01.2016);
- Послушница Варвара (Петрова; +30.10.2016).
Участники собрания соборно пропели почившим «Вечную память».