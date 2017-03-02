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Патриарх Кирилл выдвинут в почетные граждане Петербурга

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2 марта. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл оказался в числе кандидатов на звание почетного гражданина Петербурга, сообщил председатель городского законодательного собрания Вячеслав Макаров.
Патриарх Кирилл выдвинут в почетные граждане Петербурга
Фото пресс-службы Патриарха

«Выдвинуто десять человек. Это знаковые, выдающиеся люди. Их имена известны далеко за пределами Санкт-Петербурга», – цитирует Макарова Интерфакс.

Патриарха Кирилла выдвинул Союз ректоров вузов Петербурга. «Это человек невероятной силы и мощи. У него есть сила колоссального авторитета и внутреннего света. За ним стоят миллионы христиан», – пояснил Макаров.

Также в числе кандидатов – экс-губернатор Петербрга Валентина Матвиенко, балетмейстер Борис Эйфман, нейрохирург Борис Рачков, математик Марк Башмаков, заслуженный тренер РФ Елена Лозко, физик Михаил Мирошников, певица Эдита Пьеха, режиссер Александр Сокуров и президент Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Анатолий Турчак.

Выборы почетного гражданина Петербурга проходят в преддверии Дня города (27 мая).

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