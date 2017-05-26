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Патриарх Кирилл выразил соболезнования Коптской Церкви в связи с терактом в Египте

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26 мая. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования Патриарху Коптскому Тавадросу II в связи с нападением террористов на автобус в египетской провинции Эль-Минья, в результате которого погибли 35 человек.

«С глубокой скорбью узнал о новой террористической атаке, направленной против египетских христиан. Подлому нападению подверглись ни в чем не повинные люди, в том числе дети, которые ехали потрудиться и помолиться в одном из древних монастырей. Прошу Вас принять самые искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией и передать слова сердечного утешения родным и близким погибших и всему египетскому народу, который, верю, не позволит никаким силам поколебать мир и согласие в стране», – говорится в послании Предстоятеля Церкви, размещенном на сайте Московского Патриархата.

Ранее сообщалось, что при нападении вооруженных людей на два автобуса, перевозивших христиан-коптов, погибли 35 человек, 26 получили ранения.

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