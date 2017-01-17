Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Киргизии

17 января. ПРАВМИР. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в послании Президенту Киргизии Асламбеку Атамбаеву выразил соболезнования в связи с крушением самолета вблизи столицы Киргизии города Бишкека.

«Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть о произошедшем под Бишкеком 16 января крушении самолета, унесшем жизни более 30 человек», — говорится в послании Патриарха, которое цитирует пресс-служба Патриархии.

Предстоятель Русской Православной Церкви «молится об укреплении сил всех, кого коснулась эта страшная трагедия, а также всех, кто потерял в этой катастрофе родных и близких».

Транспортный самолет типа Boeing 747-400 турецкой Turkish Airlines авиакомпании, совершавший рейс по маршруту Гонконг – Бишкек – Стамбул, разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Манас» столицы Киргизии утром в понедельник.

Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива «Авиатор» в окрестностях аэропорта. Разрушены 32 частных дома. В результате авиакатастрофы погибли, по последним данным, погибли 38 человек.