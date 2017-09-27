Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с ДТП на Кубани

27 сентября. ПРАВМИР. Святейший Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с автокатастрофой в Краснодарском крае.

«В эти тяжелые дни особенно важно проявить любовь, милосердие и сострадание ко всем, кого коснулось это горе. Надеюсь, что Вы вместе с духовенством епархии сделаете все возможное, дабы помочь людям пережить боль невосполнимых утрат, окружите их заботой и вниманием, сможете духовно поддержать и утешить», ― отмечается в послании Его Святейшества митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Георгию.

«Возношу молитвы к Милостивому Богу о упокоении душ новопреставленных в обителях небесных и о скорейшем исцелении пострадавших. Да укрепит всех вас Господь во дни скорби и печали, да ниспошлет силы с христианским достоинством пережить боль невосполнимой утраты», ― говорится в обращении Предстоятеля Русской Православной Церкви к родным и близким погибших и пострадавших.

Помощь жертвам ДТП и их родственникам оказывают Нижегородская и Кубанская митрополии.

Как сообщил пресс-секретарь Нижегородской епархии иерей Алексий Пестрецов, «близкие пострадавших вместе со священниками Нижегородской епархии отправятся в Краснодарский край. Нижегородцы будут находиться рядом со своими родственниками в медицинских учреждениях, присутствовать на опознании. Тела погибших доставят в Нижний Новгород».

«Вместе с семьями скорбит вся Нижегородская епархия, и мы просим нижегородцев молиться об усопших и о здравии пострадавших. Свои соболезнования родственникам принес митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, сегодня по окончании богослужения в городе Арзамасе он совершил заупокойную литию. На протяжении сорока дней во всех храмах Нижегородской митрополии будут совершаться заупокойные молитвы и молитвы о выздоровлении находящихся в больницах», ― отметил отец Алексий.

26 сентября экскурсионный автобус, перевозивший из Абхазии в Нижний Новгород паломников из Нижегородской епархии, столкнулся с припаркованным грузовиком на трассе М-4 «Дон» в Горячеключевском районе Краснодарского края. В результате ДТП шесть человек погибли, 20 человек госпитализированы в больницы Краснодара и Горячего Ключа.