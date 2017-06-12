Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью паломников в ДТП в Забайкалье

12 июня. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью паломников в результате ДТП в Забайкалье.

Текст соболезнования опубликован на официальном сайте Московского Патриархата:

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Димитрию, митрополиту Читинскому и Петровск-Забайкальскому

Ваше Высокопреосвященство!

Болью в моем сердце отозвалось известие о страшной автокатастрофе, произошедшей в Забайкальском крае минувшей ночью. Жертвами аварии стали уже 12 человек, а пострадали десятки православных паломников. Жизнь этих людей неожиданно прервалась в тот самый момент, когда они совершали богоугодное дело ― посещали святые места.

Неисповедимы пути промысла Божия, и мы не знаем времени и часа своей земной кончины. Но мы верим и твердо надеемся, что Милостивый Господь, Который есть «Воскресение и Жизнь» (Ин. 11:25), с любовью примет души новопреставленных рабов Своих в обителях небесных и сотворит им вечную память.

Прошу Вас и все духовенство Читинской епархии возносить сугубые молитвы о скорейшем исцелении раненых, об упокоении скончавшихся и оказать родным и близким погибших и пострадавших всяческую поддержку и необходимую помощь.

Всецело разделяя скорбь всех, кого коснулась эта трагедия, выражаю им свои искренние соболезнования.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Напомним, автобус с паломниками опрокинулся вечером 11 июня на 702-м километре федеральной автодороги «Байкал». Автобус вез 51 человека из села Красный Чикой в Читу. Порядка 40 человек ранены, состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.