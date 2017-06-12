О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью паломников в ДТП в Забайкалье

|
12 июня. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью паломников в результате ДТП в Забайкалье.
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью паломников в ДТП в Забайкалье

Текст соболезнования опубликован на официальном сайте Московского Патриархата:

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Димитрию, митрополиту Читинскому и Петровск-Забайкальскому

Ваше Высокопреосвященство!

Болью в моем сердце отозвалось известие о страшной автокатастрофе, произошедшей в Забайкальском крае минувшей ночью. Жертвами аварии стали уже 12 человек, а пострадали десятки православных паломников. Жизнь этих людей неожиданно прервалась в тот самый момент, когда они совершали богоугодное дело ― посещали святые места.

Неисповедимы пути промысла Божия, и мы не знаем времени и часа своей земной кончины. Но мы верим и твердо надеемся, что Милостивый Господь, Который есть «Воскресение и Жизнь» (Ин. 11:25), с любовью примет души новопреставленных рабов Своих в обителях небесных и сотворит им вечную память.

Прошу Вас и все духовенство Читинской епархии возносить сугубые молитвы о скорейшем исцелении раненых, об упокоении скончавшихся и оказать родным и близким погибших и пострадавших всяческую поддержку и необходимую помощь.

Всецело разделяя скорбь всех, кого коснулась эта трагедия, выражаю им свои искренние соболезнования.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Напомним, автобус с паломниками опрокинулся вечером 11 июня на 702-м километре федеральной автодороги «Байкал». Автобус вез 51 человека из села Красный Чикой в Читу. Порядка 40 человек ранены, состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

Теги:
, , , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
Церковь организовала сбор средств семьям погибших и пострадавшим в ДТП
Церковь организовала сбор средств семьям погибших и пострадавшим в ДТП
Новостная служба "Православие и мир"

Священники и монашествующие помогали извлекать раненых из перевернувшегося автобуса

Автобус с паломниками опрокинулся в Забайкальском крае
Автобус с паломниками опрокинулся в Забайкальском крае
Новостная служба "Православие и мир"

12 человек погибло, около 40 ранено

В «конфетах», которыми отравились дети в Чите, были наркотики
В «конфетах», которыми отравились дети в Чите, были наркотики
Новостная служба "Православие и мир"

17-летний подросток купил наркотик под видом конфет

Благотворительный фонд
Вернуть Леню
Вернуть Леню
77% собрано / 33200 руб. осталось
Помогите Филиппу самостоятельно дышать и говорить
Помогите Филиппу самостоятельно дышать и говорить
45% собрано / 2424035.08 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Церковь организовала сбор средств семьям погибших и пострадавшим в ДТП
Новостная служба "Православие и мир"

Священники и монашествующие помогали извлекать раненых из перевернувшегося автобуса

"
Автобус с паломниками опрокинулся в Забайкальском крае
Новостная служба "Православие и мир"

12 человек погибло, около 40 ранено

"
Православные отмечают начало Петрова поста
Новостная служба "Православие и мир"

Петров пост всегда начинается в понедельник через неделю после праздника Святой Троицы

Все статьи автора
Статьи Дня
Катерина Гордеева: “Пропаганда усыновления оборачивается кошмаром” (+фильмы)
Катерина Гордеева

Никого нельзя заставить стать родителем

Похоже, что конь рыж уже сошел на Землю
Иеромонах Феодорит (Сеньчуков)

Если каждый из нас хоть на самую малость откажется от злобы, то…

Почему настоящая любовь внешне выглядит как равнодушие
Протоиерей Алексий Иродов

И как вместить тяжесть греха и силу любви одновременно

самое читаемое

Советы паломника: когда и как идти к святителю Николаю18,090

Как провести Петров пост?6,166

Святые учат нас не бояться самих себя5,623

Да не будет халтуры перед Богом!4,878

Почему настоящая любовь внешне выглядит как равнодушие3,549

Катерина Гордеева: “Пропаганда усыновления оборачивается кошмаром” (+фильмы)2,890

Когда рядом стрельба – не надо геройствовать2,739

«Остановиться, чтобы идти»2,339

Церковь чтит память святителя Луки (Войно-Ясенецкого)2,059

Мужчина открыл стрельбу по местным жителям в Подмосковье: четверо убиты1,833

лучшие авторы

Новостная служба21,676

Александр Казакевич18,060

Священник Константин Камышанов10,482

Протоиерей Игорь Пчелинцев6,141

Протоиерей Алексий Иродов3,361

Редакция портала "Православие и мир"3,315

Катерина Гордеева2,756

Священник Дионисий Костомаров2,326

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков)1,701

Анна Уткина1,212

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть