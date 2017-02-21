Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Виталия Чуркина

21 февраля. ПРАВМИР. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования супруге скончавшегося накануне постоянного представителя Российской Федерации при ООН Виталия Чуркина.

«Уважаемая Ирина Евгеньевна! С глубокой скорбью и болью воспринял известие о внезапной кончине Вашего супруга Виталия Ивановича Чуркина. Выдающийся дипломат, которого знали далеко за пределами нашего Отечества, он с достоинством отстаивал позицию и интересы России в Организации Объединенных Наций и останется в памяти многих людей как человек, беззаветно преданный своему долгу», – говорится в тексте телеграммы, который приводит пресс-служба Московской Патриархии.

«Вы разделяли служение Виталия Ивановича, скорби и радости его жизни, были его неизменной спутницей и помощницей. Глубоко сопереживаю Вам в постигшем горе. Милостивый Господь да упокоит душу новопреставленного раба Своего Виталия в обителях небесных, а Вам, его родным и близким да ниспошлет крепость духа и утешение», – заключил Патриарх.

Виталий Чуркин скончался 20 февраля, не дожив один день до своего 65-летия.