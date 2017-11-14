Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с землетрясением в Иране

14 ноября. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования пострадавшим в результате сильного землетрясения на границе Ирана и Ирака.

Предстоятель направил телеграммы Верховному духовному лидеру Исламской Республики Иран аятолле Али Хаменеи и Президенту Республики Ирак Фуаду Маасуму, сообщает официальный сайт РПЦ.

«Русская Православная Церковь искренне сопереживает народу Ирана, скорбит с теми, кто потерял родных и близких», – говорится в послании Патриарха Кирилла.

Глава Русской Церкви отметил, что он «глубоко опечален известием о мощном землетрясении», в результате которого «погибли сотни человек, многие люди получили ранения и остались без крова, а инфраструктуре страны нанесен немалый урон».

Патриарх Кирилл также выразил искренние соболезнования главе государства и всему иракскому народу. Он попросил передать “слова поддержки и утешения семьям, родным и близким погибших, пожелав скорейшего исцеления пострадавшим».

«С чувством глубокой скорби воспринял известие о разрушительном землетрясении, затронувшем Вашу страну и ставшем причиной многочисленных человеческих жертв и разрушений», — говорится в соболезновании Патриарха Кирилла Президенту Ирака Фуаду Маасуму.

Мощное землетрясение на границе Ирана и Ирака произошло вечером 13 ноября. В результате катаклизма погибло более 450 человек, свыше 7 тысяч пострадали.