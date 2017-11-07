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Патриарх Кирилл выразил соболезнования всему американскому народу в связи с трагедией в Техасе

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7 ноября. ПРАВМИР.  Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнования президенту США Дональду Трампу и всему американскому народу  в связи с трагедией, произошедшей  во время богослужения в баптистской церкви  в Техасе.
Патриарх Кирилл выразил соболезнования всему американскому народу в связи с трагедией в Техасе
Фото: solovki-monastyr.ru

Вооруженный мужчина открыл стрельбу по прихожанам баптистской  церкви города Сазерленд-Спрингс 5 ноября.

«Это ужасное злодеяние, совершенное в священный для христиан воскресный день и унесшее десятки жизней невинных людей, среди которых беззащитные старики, женщины и дети, поражает своей диавольской жестокостью и коварством. Убежден, что подобным актам насилия нет и не может быть никакого оправдания. Прошу Вас передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пострадавших. Молюсь, чтобы Милостивый и Человеколюбивый Бог утешил всех скорбящих и даровал скорейшее исцеление раненым»,  – обратился к Дональду Трампу Патриарх Кирилл.

В результате трагедии в Сазерленд-Спрингс погибло 26 человек, среди которых дети, подростки, старики и беременная женщина. Более 20 человек ранено. В США объявлен четырехдневный траур.

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