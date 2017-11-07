Патриарх Кирилл выразил соболезнования всему американскому народу в связи с трагедией в Техасе

Вооруженный мужчина открыл стрельбу по прихожанам баптистской церкви города Сазерленд-Спрингс 5 ноября.
«Это ужасное злодеяние, совершенное в священный для христиан воскресный день и унесшее десятки жизней невинных людей, среди которых беззащитные старики, женщины и дети, поражает своей диавольской жестокостью и коварством. Убежден, что подобным актам насилия нет и не может быть никакого оправдания. Прошу Вас передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пострадавших. Молюсь, чтобы Милостивый и Человеколюбивый Бог утешил всех скорбящих и даровал скорейшее исцеление раненым», – обратился к Дональду Трампу Патриарх Кирилл.
В результате трагедии в Сазерленд-Спрингс погибло 26 человек, среди которых дети, подростки, старики и беременная женщина. Более 20 человек ранено. В США объявлен четырехдневный траур.