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Патриарх: Мы должны провести 2017 год в молитвах о наших народах

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29 декабря. ПРАВМИР. В зале Высшего Церковного Совета кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла началось последнее в 2016 году заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.
Патриарх: Мы должны провести 2017 год в молитвах о наших народах
Фото: patriarchia.ru

В начале заседания предстоятель Русской Православной Церкви обратился к членам Высшего Церковного Совета со вступительным словом. «Наша церковная деятельность осуществлялась на фоне очень непростых событий в мире», — подчеркнул патриарх, отметив, что «Россия и некоторые другие страны, на которые простирается каноническая ответственность Русской Православной Церкви, оказались в уходящем году в непростом положении».

«Но по истечении 2016 года создается устойчивое впечатление, что, несмотря на многие скорби и трудности, через которые мы все проходили, этот год был успешным», — заявил предстоятель. «Может быть, самые большие проблемы, которые возникли перед нашей страной и всем миром, по милости Божией начали разрешаться, — продолжил патриарх Кирилл. — В первую очередь я имею в виду, конечно, очень опасное политическое положение, которое сложилось на Ближнем Востоке, в Сирии».

По его словам, к концу года «произошли несомненные изменения, которые вывели и сам этот кризис, и весь род человеческий из, возможно, очень опасного политического развития».

«Если говорить о Церкви нашей, о трудностях, с которыми мы сталкиваемся, то нужно в первую очередь понимать, что Русская Церковь — это не только Церковь в пределах Российской Федерации, — продолжил предстоятель. — В этом смысле наши действия, наши слова, которые мы произносим и то, что мы делаем, всегда должны иметь в виду в качестве своей цели благо всех народов, на которые простирается каноническая ответственность Русской Православной Церкви. И в тех условиях, в которых мы сегодня живем, это служение связано с многими трудностями. По милости Божией удалось избежать тех действий, которые усугубили бы ситуацию, но напротив, считаю, что в минувшем году было сделано многое для того, чтобы люди поверили в подлинную, искреннюю миротворческую позицию нашей Церкви».

В своем слове патриарх Кирилл уделил особое внимание служению Украинской Православной Церкви — «органичной части Московского Патриархата, которая в течение всего этого года несла свое миротворческое служение, несмотря на опасности и трудности, которые возникали на ее пути».

«Особо хотел бы отметить всеукраинский крестный ход, который был ярким событием не только в церковной жизни, но в жизни всего украинского народа и государства, — сказал патриарх. — Украина и весь мир увидели подлинную миротворческую позицию нашей Церкви, которая далека от того, чтобы играть в политические игры, далека о того, чтобы использовать каким-то образом складывающуюся политическую ситуацию в стране, но которая исходит только из одной цели — служить примирению своего народа».

«Считаю, что и освобождение пленного, которое произошло на излете этого года по просьбе блаженнейшего митрополита Онуфрия, было важным сигналом всем, кто подлинно стремится к миру на Украине. Украинская Православная Церковь не только молится, но и трудится для того, чтобы мир снизошел на украинскую землю», — добавил патриарх.

«Следующий год связан со столетием трагических событий в истории нашего Отечества, — затронул еще одну тему патриарх Кирилл. — Это год, который мы должны провести в особых молитвах о народах наших, о странах, которые некогда составляли единую державу, а ныне являются суверенными странами, но которые связаны друг с другом очень тесными историческими, духовными, культурными связями».

«Одновременно, я думаю, мы должны посвятить этот год размышлениям о том, что произошло с нашим народом, что означали все эти потрясения, каков смысл этих потрясений и какие духовные выводы мы можем сделать из трагической истории XX века», — сказал патриарх, назвав неуместным использование слова «празднование» в связи сотой годовщиной событий 1917 года.

«Речь идет не о том, чтобы праздновать 100-летие трагедии, а о том, чтобы отмечать эту дату сознательно, сопровождая очень глубокими размышлениями и искренними молитвами, с тем чтобы ошибки, совершенные 100 лет назад, научили наши народы не допускать подобных ошибок на нынешнем этапе развития», — заключил предстоятель Русской Церкви.

Затем патриарх Кирилл огласил повестку дня заседания, которая включает доклады об исполнении решений Высшего Церковного Совета и Архиерейского Собора, доклады епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона о реорганизации структуры епархиальных профильных отделов и о дополнениях в Устав Русской Православной Церкви в части функционирования епархиальных советов, доклад епископа Красногорского Иринарха о предложениях относительно деятельности помощников начальников территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний, обсуждение ряда других актуальных вопросов церковной жизни.

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