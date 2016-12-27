Патриарх назвал жертв авиакатастрофы «символами национальной жизни»

27 декабря. ПРАВМИР. В Даниловом монастыре в Москве под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла началось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

Перед началом заседания предстоятель Русской Православной Церкви выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета Ту-154 Министерства обороны РФ:

«Приветствую всех членов Священного Синода.

Я хотел бы начать наше заседание с выражения глубочайшего соболезнования родным, близким, всему нашему народу в связи с той трагедией, которая произошла над Черным морем. Погибли люди, о которых можно говорить как о неких символах нашей национальной жизни, как о нашей гордости. Ведь ансамбль Александрова был не просто музыкальным ансамблем — это было лицо Вооруженных сил страны, это было выражение патриотизма, их служение всегда вызывало подъем духа в людях, мобилизовало на совершение добрых дел и подвигов.

Нельзя не вспомнить и Елизавету Глинку, врача, которая самоотверженно трудилась, помогая детям, особенно в связи с тяжелым конфликтом на востоке Украины.

Наверное, можно многое сказать о каждом из тех, кто погиб. Действительно, это трагедия, которая глубоко ранила сердца абсолютного большинства граждан. Пути Божии неисповедимы, и никто не знает Его волю. Невозможно человеческие критерии налагать на действия Божественного промысла — мы всегда ошибемся, мы привнесем в эти оценки свою ограниченность, свою слабость, условности нашего бытия. Бог же вне всяких наших слабостей, вне условностей, и потому неведомы для нас Его пути. Поэтому мы со смирением принимаем все, что с нами происходит, понимая, что через такие события Бог не наказывает и Бог не вершит Своего суда, но почему-то попускает им свершиться.

Для нас же сейчас очень важно хранить молитвенную память в сердце о всех погибших. Предлагаю начать заседание Священного Синода с совершения заупокойной литии».

Святейший Патриарх Кирилл и члены Священного Синода совершили литию по погибшим.