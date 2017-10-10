Патриарх одобряет деятельность священников-блогеров, но призывает их не использовать интернет-сленг

Об этом он заявил во вторник на встрече с участниками I Международного коммуникативного форума MediaPost, сообщает ТАСС.

“Да, конечно, допустима [деятельность священнослужителей в интернете], я даже приветствую такую форму общения. Но к священнослужителям, которые входят в это информационное пространство, которое используют в том числе и видеоблоги, конечно, повышенные требования. Здесь, с одной стороны, надо быть убедительным для той аудитории, к которой ты обращаешься (чаще всего это молодежная аудитория), но ни в коем случае твой образ внешний, образ твоих мыслей, способ их выражения, стилистика твоя не должны быть соблазном для людей”, – заявил патриарх Кирилл, отвечая на вопрос студента РГСУ как предстоятель РПЦ относится к тому, что некоторые священники ведут блоги.

Патриарх отметил, иногда у выступающего формируется стереотип о языке аудитории.