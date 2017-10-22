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Патриарх освятил храм преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле

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22 октября. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле г. Москвы и Божественную литургию в новоосвященном храме.
Патриарх освятил храм преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле
Фото: РИА Новости

 

Как сообщает Патриархия.ру, на богослужении присутствовал внук героя Советского Союза, летчика-испытателя Валерия Чкалова. Знаменитый летчик в 1938 году разбился в небе над Ходынкой.

Новый храм рассчитан на 800 прихожан, его прототипом послужил знаменитый собор Сан-Марко в Венеции. Помимо церкви в храмовый комплекс входят воскресная школа, учебные классы, трапезная и подсобные помещения. Кроме того, на храмовой территории находятся мемориал и часовня в память о погибших российских авиаторах. Часовня названа в честь архангела Гавриила — небесного покровителя летчиков.

За всю историю аэродрома имени Фрунзе, устроенного в 1910 году, здесь погибли около 150 летчиков. Отсюда взлетали первые российские аэропланы, здесь закладывались ведущие авиационные и ракетные конструкторские бюро Поликарпова, Микояна, Яковлева, Илюшина, Сухого, Лавочкина.

Храм преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле был построен в 1893 г. для войск Московского гарнизона. В 1920-е гг. по решению Московского политотдела Красной Армии храм был снесен. По мнению ряда историков, этот храм стал первым в череде святынь, уничтоженных большевиками. 

 

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