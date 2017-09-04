Патриарх освятил храм Трех святителей в Москве

4 сентября. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма Трех святителей в поселке Воскресенское города Москвы.

Престол храма освящен в честь святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.

На богослужении присутствовали председатель правительства России Дмитрий Медведев с супругой, а также члены попечительского совета по строительству храма, благотворители и строители храма.

По завершении богослужения собравшихся приветствовал протоиерей Владимир Волгин. Настоятель храма Трех святителей выразил особую благодарность Святейшему Патриарху Кириллу и Дмитрию Медведеву, членам Попечительского совета и благотворителям. В дар Его Святейшеству отец Владимир преподнес образ Воскресения Христова с двунадесятыми праздниками.

В дар новоосвященному храму Святейший Владыка передал икону чуда Архангела Михаила в Хонех.