Патриарх: Построенное на противлении Богу общество обречено на саморазрушение

22 декабря. ПРАВМИР. «Грядущий 2017 год — это особый год для нашей Церкви и всех стран канонической ответственности Московского Патриархата. Этот год связан с воспоминанием о событиях вековой давности, когда нашу страну потрясли две революции», — сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в начале своего доклада на Епархиальном собрании Москвы, которое проходит 22 декабря 2016 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

Он напомнил, что революционные события 1917 года, в результате которых к власти пришли радикальные политические силы, насаждавшие идеи атеизма и материализма, повлекли за собой слом традиционного уклада жизни и обернулись страшными последствиями: продолжительной и кровопролитной Гражданской войной, вынужденным исходом множества жителей России за рубеж, массовыми репрессиями новой власти в отношении несогласных.

«Русская Церковь подверглась в минувшем столетии беспрецедентным по масштабу гонениямСтрадания за Христа приняли десятки тысяч верующих, множество епископов, клириков, монахов и мирян, были закрыты или разрушены многие храмы и монашеские обители, подверглись поруганию или были уничтожены православные святыни», — заявил патриарх.

По его словам, осмыслить причины катастрофы 1917 года, сделать выводы из последовавших за ней событий — задача не теоретическая, а практическая. «При решении этой задачи «важно избегать как принижения или забвения подвига нашего народа, всего того светлого, что имело место в прошедшие годы, так и умаления и затушевывания бед и нестроений, которые претерпела наша Родина после 1917 года», — подчеркнул предстоятель Русской Православной Церкви.

«Один из важных уроков минувшего столетия состоит в том, что общество, построенное на противлении Богу и Его вечному нравственному закону, обречено на саморазрушение. Об этом необходимо помнить сегодня, когда в ряде государств жизнь народа и систему общественных отношений пытаются выстроить, маргинализуя при этом религию», — заявил он

«Наша пастырская миссия, наши ежедневные труды приобретают в этой перспективе историческое измерение», — заключил патриарх.