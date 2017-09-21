Патриарх призвал духовенство к исполнительности

21 сентября. ПРАВМИР. Патриарх Кирилл призвал духовенство Русской православной церкви к строгому исполнению его указаний.

«Если у кого-то еще остаются сомнения (в том), что нужно ли делать все то, о чем патриарх учит – оставьте все сомнения! И строго исполняйте то, что я повелеваю! Потому что я не от своей мудрости говорю, а от мудрости всего епископата Русской Православной Церкви! Другого пути для нашей Церкви сегодня нет! Кто не согласен – на пенсию!» — заявил Патриарх после богослужения в Успенском соборе Новороссийска, его цитирует РИА Новости.

Патриарх призвал духовенство уделять особое внимание работе с молодежью, «идти в школы, нужно развивать систему церковного образования», сделать эту систему привлекательной и интересной для молодежи. Для этого священники должны «научиться говорить с ними другим языком».

«Все это должно не формально исполняться, не по приказу, а по искреннему желанию в первую очередь настоятелей и духовенства. Вот тогда у нас изменится очень многое: не только в приходской жизни, а в жизни нашего народа. Если большинство православной молодежи пройдут в детстве и юности через наши приходы, это будут добрые граждане России — замечательные семьи построят и воспитают следующее поколение в духе и силе, которые принес нам Господь», — сказал глава Церкви.

Кроме того, Патриарх Кирилл напомнил священнослужителям об их социальной и пастырской ответственности перед людьми. Поэтому должна проводиться работа с мирянами, должны действовать воскресные школы, вестись «приходская социальная работа».

«А что под этим скрывается? Да настоятель должен знать каждого прихожанина, кто нуждается! А ведь как много среди нас пожилых, особенно женщин, проживших тяжелейшую жизнь, ничего в этой жизни практически не видевших, нередко остающихся одинокими в старости! Знаем ли мы всех этих, скромных старушек, которые стоят в наших храмах и не просят милостыни, но которые так нуждаются в нашей помощи!?» — спросил Патриарх.

Поэтому «каждый настоятель должен знать всех нуждающихся» и организовывать оказание помощи таким людям. «И копеечкой надо делиться с теми, кто нуждается!», — добавил Предстоятель.