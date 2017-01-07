Патриарх призвал настоятелей перечислить средства больнице вместо покупки цветов к Рождеству

7 января. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил настоятелей московских храмов направить средства, которые они собирались потратить на цветы к Рождеству, на благотворительный счет больницы святителя Алексия для покупки ультразвукового скальпеля.

«Мне пришла в голову мысль попросить приходы больше не покупать цветы, а те суммы, которые они закладывают в свои расходы на приобретение цветов, направлять на приобретение оборудования для больницы святителя Алексия», – сказал Патриарх во время посещения этого лечебного заведения, сообщает ТАСС.

Предстоятель считает, «что эта традиция у нас укоренится… Чем больше цветов, тем больше будет оборудования для больницы».

Глава Церкви также поздравил пациентов с Рождеством и пожелал скорейшего выздоровления.

“Персонал не только должен делать все, чтобы процесс лечения был правильным и эффективным, но и чтобы люди себя хорошо чувствовали душевно. Потому что болезнь всегда сопровождается физической болью и тяжелым душевным состоянием”, – сказал Патриарх во время посещения отделения реанимации. Предстоятель передал лечебному заведению портативный автоклав и подарил пациентам иконы и шоколадки.

Он также посетил паллиативное отделение больницы, где лежат неизлечимо больные люди. «Это тяжелый момент. Но ведь это естественно, каждый в той или иной степени через это пройдет. Человек пока еще здесь, но уже и не здесь, и задача персонала заключается в том, чтобы окружить заботой людей в эти последние годы жизни», – подчеркнул глава Церкви.

В заключительном слове в храме при больнице Патриарх отметил, что лечебное заведение стало “достойным современным учреждением”, оснащенным новым оборудованием. “Люди, получающие здесь медицинскую помощь, довольны, особенно пожилые, они чувствуют себя в родной среде”, – заявил первоиерарх после общения с пациентами. Храму при больнице он подарил изображение Вифлеемского вертепа, сделанное из перламутра.