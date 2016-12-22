Патриарх рассказал о строительстве новых храмов в Москве

22 декабря. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил работу ежегодного Епархиального собрания города Москвы, которое проходит в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.

Предстоятель Русской Православной Церкви в начале своего доклада на собрании по традиции огласил основные статистические данные по Московской городской епархии.

Храмы

По словам патриарха, количество храмов и часовен в столичной епархии увеличилось в 2016 году на 20 и составило 1 130. Столичных общин, в которых не реже одного раза в неделю совершается богослужение, стало 493, то есть на 18 больше, чем год назад.

Всего по программе строительства православных храмов в Москве, которая реализуется с 2011 года, уже построены и действуют 32 храма, что на 10 больше, чем в конце 2015 года. Еще в восьми храмах завершены основные строительно-монтажные работы, 40 храмов находится на более ранней стадии строительства. Таким образом, строительство ведется или завершается на 48 площадках (в конце прошлого года таковых было 42).

Предстоятель напомнил, что при запуске программы предполагалось, что большинство храмов будут строиться по типовым проектам. «Однако жизнь внесла свои коррективы. Из 80 построенных и строящихся храмов 49 возведены или возводятся по индивидуальным проектам. Это соответствует многовековой практике храмостроительства в Первопрестольном граде», — констатировал Святейший Владыка, добавив, что «повторные применения проектов допустимы в географически удаленных регионах, а в Москве — только в исключительных случаях», по особому благословению Его Святейшества.

«Коррективы пришлось также внести в отношении планируемой вместимости церквей, — продолжил патриарх. — Освящая один из храмов, я стал свидетелем того, как большая часть пришедших помолиться людей была вынуждена остаться на улице за неимением места в храме. Те, кто в храм все же попали, находились в такой тесноте, которая не способствует сосредоточенной молитве. Оказалось, что храм был спроектирован с вместимостью в 200 человек. После этого случая я благословил проектировать новые храмы не менее чем на 500 человек».

«На отдельных — немногих — площадках, выделенных под строительство храмов, сохраняются очаги напряженности, — выразил свою озабоченность патриарх Кирилл. — Хотя, как правило, разрядить ситуацию можно было бы в уважительном диалоге с искренне настроенными оппонентами, определенные группы заинтересованы в поддержании возникшего противостояния».

«В таких обстоятельствах необходимо проявлять мудрость, такт и аккуратность, — подчеркнул патриарх. — Управляющим викариатствами, настоятелям и общинам, столкнувшимся с конфликтными ситуациями, следует согласовывать свои действия с Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ».

Клир

Московский клир, за исключением насельников ставропигиальных монастырей в священном сане, к настоящему времени состоит из 1 688 человек: из них 25 архиереев, 1 277 священников и 386 диаконов. Таким образом, число духовенства увеличилось за год на 44 человека. «За этот год мною будут рукоположены 41 пресвитер и 4 диакона, включая одну запланированную до конца года иерейскую хиротонию», — сообщил предстоятель.

«В Патриаршую епархию входят 33 обители — 15 мужских монастыря, объединяющих 1 019 насельников, и 18 женских монастырей, объединяющих 946 насельниц», — сказал Святейший Владыка.