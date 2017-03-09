Патриарх возглавил заседание Священного Синода в Москве

9 марта. ПРАВМИР. Патриарх Кирилл возглавил очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви в Москве.

Приветствуя членов Синода, Святейший Патриарх Кирилл, в частности, отметил: «Мы вступили в юбилейный год, год воспоминания о трагических событиях 100-летней давности, год, который мы особым образом посвящаем памяти новомучеников и исповедников Российских, и год, в котором надлежит состояться Архиерейскому Собору”, сообщает Патриархия.ru.

“Поэтому у нас большая повестка дня как для сегодняшнего заседания, так и вообще для работы в наступившем году», – сказал Патриарх Кирилл.

Во внимание к усердным архипастырским трудам, в связи с 65-летием со дня рождения и 25-летием архиерейской хиротонии Предстоятель Русской Церкви наградил митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего экзарха всея Беларуси, орденом преподобного Серафима Саровского I степени.