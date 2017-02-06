Патриарх вручил церковные награды артистам Михаилу Ножкину и Олегу Газманову

6 февраля. ПРАВМИР. Народный артист РСФСР Михаил Ножкин и народный артист России Олег Газманов получили высокие церковные награды.

Михаил Ножкин был награжден орденом преподобного Серафима Саровского I степени «во внимание к трудам, направленным на утверждение традиционных ценностей в отечественной культуре, и в связи с 80-летием».

Олег Газманов получил орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени «во внимание к трудам на благо Церкви и Отечества и в связи с 65-летием со дня рождения».

Церемония награждения прошла 5 февраля в праздник Собора новомучеников и исповедников Церкви в Храме Христа Спасителя, сообщает официальный сайт Московского Патриархата.