Патриарха всея Грузии Илию II пытались отравить – СМИ

13 февраля. ПРАВМИР. Глава службы по управлению имуществом Грузинской православной церкви арестован по делу о попытке отравления католикоса-патриарха всея Грузии Илии II, сообщают грузинские СМИ.

Илия II находится в Германии на лечении. В понедельник ему предстоит операция в связи с воспалением желчного пузыря. Личный врач Патриарха говорит, что католикос чувствует себя хорошо.

По данным телеканала «Рустави-2», 10 февраля в аэропорту Тбилиси, по пути в Германию, был задержан руководитель службы по управлению имуществом патриархии отец Георгий Мамаладзе. Тбилисский городской суд санкционировал его арест, сообщает СМИ.

Кроме того, прокуратура допросила главу службы безопасности патриарха Иосеба Оханашвили, для этого ему пришлось срочно вернуться в Грузию из Германии. После допроса Оханашвили вновь улетел в Берлин.

Официально информацию о готовящемся отравлении Патриарха не подтвердили, однако об этом сообщили сразу несколько источников телеканала.