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Пациентка, обвинившая врача в изнасиловании, призналась в оговоре

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3 февраля. ПРАВМИР. Пациентка подмосковного медучреждения, сообщившая об изнасиловании врачом-анестезиологом, написала заявление, в котором отказалась от обвинений в адрес мужчины.
Пациентка, обвинившая врача в изнасиловании, призналась в оговоре

«Было проведено расследование, и пациентка сказала, что никто ее не трогал. Она написала заявление, что ее никто не насиловал, что она просто не хочет, чтобы он, врач, там работал», – сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

«Врачи – это самые незащищенные в мире люди, и уже надо серьезно задумываться о том, чтобы принимать или закон, или какие-то меры, которые позволили бы врачу защитить самого себя либо работодателю защитить врача. Это должно обсуждаться на федеральном уровне», – сказал собеседник агентства.

Ранее широкий общественный резонанс вызвало сообщение о том, что врач анестезиолог-реаниматолог изнасиловал пациентку в одной из Подмосковных больниц, пользуясь ее беспомощным состояние. Было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», а мужчина был арестован.

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