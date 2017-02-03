Пациентка, обвинившая врача в изнасиловании, призналась в оговоре

3 февраля. ПРАВМИР. Пациентка подмосковного медучреждения, сообщившая об изнасиловании врачом-анестезиологом, написала заявление, в котором отказалась от обвинений в адрес мужчины.

«Было проведено расследование, и пациентка сказала, что никто ее не трогал. Она написала заявление, что ее никто не насиловал, что она просто не хочет, чтобы он, врач, там работал», – сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

«Врачи – это самые незащищенные в мире люди, и уже надо серьезно задумываться о том, чтобы принимать или закон, или какие-то меры, которые позволили бы врачу защитить самого себя либо работодателю защитить врача. Это должно обсуждаться на федеральном уровне», – сказал собеседник агентства.

Ранее широкий общественный резонанс вызвало сообщение о том, что врач анестезиолог-реаниматолог изнасиловал пациентку в одной из Подмосковных больниц, пользуясь ее беспомощным состояние. Было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», а мужчина был арестован.