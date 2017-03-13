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Павел Басинский. Книга о том, как стать человеком

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Если говорить о каком-то душевно полезном чтении, я бы вспомнил книгу, которая произвела на меня в детстве колоссальное впечатление - «Приключения Пиноккио» Карло Коллоди. Подчеркиваю, что речь именно о «Приключениях Пиноккио», а не о «Золотом ключике» Алексея Толстого.
Павел Басинский. Книга о том, как стать человеком
Художник Л.Марайя
Павел Басинский

Павел Басинский

«Золотой ключик» –  замечательное произведение, но я очень рад, что книга Толстого попалась мне уже после книги Коллоди.  «Золотой ключик, или Приключения Буратино» – прекрасная, добрая сказка о том, как кукла может стать счастливой в своем мире, получить свое волшебное кукольное счастье.

Толстой был невероятно талантливым человеком, и  это одна из лучших его книг. Но, она все-таки просто увлекательная, хорошо написанная, сказка. К тому же – немного пародия на Серебряный век: там зашифрованы  какие-то аллюзии на символистов, на богему рубежа XIX-XX веков, которые не совсем понятны, да и не нужны детям.

А вот книга «Приключения Пиноккио» Карло Коллоди, которая, собственно, послужила источником для Толстого – больше, чем сказка, хотя волшебства там тоже хватает. Это большая серьезная история о том, как деревянная кукла может стать человеком.

В конце произведения Пиноккио становится человеком, пройдя различные испытания, в том числе и духовные. Эта книга пронизана цитатами из Библии, в том числе из Книги пророка Ионы (понятно, что в детстве я этого не понимал).

То есть читателям в форме сказки рассказывается  о том, от чего нужно отказаться, и что нужно приобрести,  чтобы, в конце концов, стать человеком.

Эту  книгу, я считаю, полезно иногда перечитывать даже взрослым. А уж для семейного чтения это просто идеальный вариант.

Фото: julia-raskova.livejournal.com

Фото: julia-raskova.livejournal.com

Лично я читал «Приключения Пиноккио» с иллюстрациями Либико Марайа, изданную в Болгарии.  И это яркое издание большого формата я особенно рекомендую.

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