Павел Хондзинский получил первый диплом кандидата теологии

4 сентября. ПРАВМИР. Председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия митрополит Иларион вручил первый в истории современной России признаваемый государством диплом кандидата теологии.

Первая защита диссертации по специальности «Теология» состоялась первого июня в Объединенном диссертационном совете, созданном на базе Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Московского государственного университета и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Ее автором стал протоиерей Павел Хондзинский, он защитил работу на тему «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского».

Вручая диплом, митрополит Волоколамский Иларион подчеркнул: «Мы прошли очень большой путь прежде, чем это стало возможным, потому что долгие годы светские ученые говорили о том, что теология ― это никакая не наука, потому что вообще тот, кто в Бога верит, не может считаться ученым. Так и сейчас говорят некоторые биологи, которые пытались сорвать первую защиту кандидатской― диссертации по теологии. Но Господь не внял их воплям, Он услышал наши молитвы. И государство в лице Министерства образования и науки проявило спокойствие, выдержку и мудрость. Я сегодня рад вручить этот первый в истории нашего государства диплом протоиерею Павлу Хондзинскому, которого он удостоен за диссертацию, посвященную святителю Филарету Московскому».

Поблагодарив за вручение диплома, отец Павел сказал: «Очень хочется надеяться, что это событие подводит черту под бурной историей моей защиты и начинает новую ― историю полноправного и полнокровного развития богословской науки в общем пространстве гуманитарных наук».