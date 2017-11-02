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Педиатр призвал разработать систему прав нерожденного ребенка

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2 ноября. ПРАВМИР. Эксперт в области социальной педиатрии, профессор Валерий Альбицкий заявил, что разработка права внутриутробного ребенка как пациента является «жизненно необходимой для будущего России».
Педиатр призвал разработать систему прав нерожденного ребенка
Фото: rdkb.med.cap.ru

Дискуссия с участием главного научного сотрудника лаборатории социальной педиатрии ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей»  состоялась в рамках ХХI Всемирного русского народного собора.

Помимо него в мероприятии приняли участие ведущие российские ученые в области юриспруденции, биологии развития, генетики и биомедицинской этики, сообщает Interfax. Все они указали на ряд пробелов в российском законодательстве в отношении защиты прав ребенка на внутриутробной стадии.

Эксперты отметили, что в этой области российская правовая сфера существенно отстает от законодательства ведущих зарубежных стран. Для решения этой проблемы, считают участники дискуссии, государству и общественным институтам стоит принять первоочередные меры.

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