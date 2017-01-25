Пенсионерку с инсультом три часа возили в автобусе по Перми

25 января. ПРАВМИР. Женщина в прединсультном состоянии в течение трех часов ездила в автобусе по Перми, ей никто не помог, сообщает аппарат уполномоченного по правам человека в Прикамье.

В адрес уполномоченного обратился супруг женщины, которая, по мнению заявителя, скончалась из-за халатного отношения перевозчика. По его словам, в течение трех часов женщине, которая находилась в прединсультном состоянии, не оказывалась помощь.

«Около девяти вечера жена, возвращаясь с работы домой, села на автобус №77. Через полчаса я позвонил, чтобы встретить ее, но на звонок она не отвечала», – пишет мужчина.

Около 12 ночи семье удалось дозвониться до автобусного парка, где сообщили, что женщина пьяная. В реанимацию ее увезли в бессознательном состоянии с инсультом. Не приходя в себя, под утро она скончалась в больнице.

Мужчина вменяет перевозчику в вину преступное халатное отношение. Заявитель просит омбудсмена разобраться в ситуации.