Перечень вопросов для приема вызова “скорой” сделают единым во всех регионах

15 октября актер Дмитрий Марьянов, известный по таким фильмам, как “Выше радуги”, “Графиня де Монсоро”, “День радио”, скончался в больнице, по предварительным данным, от оторвавшегося тромба.
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