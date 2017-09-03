Передавайте ребенка воспитателю в руки

Агрессия, истерики, возвращение в младенчество – все это признаки адаптации ребенка к детскому саду. Как помочь малышу пережить этот сложный период – рассказывает автор развивающих книг для детей Женя Кац.

Что происходит с ребенком, когда он выходит в детский сад? У ребенка круто меняется жизнь. В ней появляется новый жизнеобразующий фактор, новые взрослые, которые отвечают за него и имеют право его воспитывать, резко расширяется круг общения, он надолго расстается с семьей (целый день для малыша — это долго). Естественно, что у ребенка стресс.

Конечно, разные дети переживают перемены по-разному. Кто-то с радостью запрыгивает в новый поезд навстречу приключениям, а кто-то очень скучает по дому и вообще не хочет проводить столько времени рядом с таким количеством детей.

На всякий случай родителям стоит быть готовыми к худшему — к истерикам, отказам идти в садик, агрессии со стороны ребенка и прочему другому, что может делать человек в стрессе. Если детская адаптация пройдет спокойно — просто порадуетесь.

Что значит быть готовыми?

Быть готовыми — это запастись терпением и участием к малышу.

Ребенок, когда у него истерика или когда он отказывается идти в садик, не “плохо себя ведет”, он просто еще не приспособился, не привык к новой жизни и ему трудно. Ребенок не “капризничает”, он растерян или перевозбужден (устал). Ребенок не “липнет к маминой юбке”, — он соскучился или не чувствует себя в безопасности.

Во что могут выливаться переживания ребенка?

В истерики.

Истерики в период адаптации к детскому саду — это нормально. Это выход для переживаний. Ребенок вырастет, психика созреет, и придут другие способы справиться с переживаниями. А пока он малыш — он кричит, рыдает и все разбрасывает. Кстати, у детей, которые могут выплеснуть из себя накопившееся напряжение, реже бывают неврозы.

Истерики может быть трудно переносить. Очень хочется их сразу же остановить. Иногда стыдно за кричащего ребенка перед воспитателями или перед прохожими на улице. Иногда страшно смотреть в глаза детским слезам.

Если не находите в себе сил сочувствовать ребенку, просто спокойно скажите себе: “Это не плохое поведение, это усталость, страх, тревожность, беспокойство”, — и обнимите ребенка, скажите ему, что да, вы понимаете, он соскучился. Или обнимайте молча. Смотрите вглубь — на чувства ребенка, а не на их бурное проявление.

В агрессию.

Ребенок может начать драться, ломать и бросать игрушки. Мягко берите его за руки, ласкайте, обнимайте, жалейте…

В отказ идти в садик.

Что делать? Лучше и проще всего сочувственно соглашаться: “Ты не хочешь идти в садик, я тебя понимаю…” И продолжать одевать ребенка.

В болезни.

В младенчество — лепетание, слова “я маленький”, просьбу взять на ручки, покормить с ложечки покачать перед сном…

Что делать? Брать на ручки, кормить с ложечки, качать перед сном. Это пройдет.

В неестественный смех, гиперподвижность.

Что делать? Расслаблять ребенка. О расслабляющих практиках чуть ниже. Плюс тактильный контакт.

Проблемы с засыпанием, с аппетитом.

Помогают разговоры о том, что чувствует ребенок, разговоры о детском саде, расслабляющие практики.

Несколько конкретных советов

Первый. Ребенку будет легче, если родители заранее договорятся, кто будет ребенка уводить в садик, а кто забирать из садика. Говорите ребенку, кто именно — мама или папа — придет его забирать и во сколько. Для ребенка время абстрактно, поэтому измеряйте время моментами режима, понятными малышу — после полдника, с вечерней прогулки, после ужина.

Второй. Хорошо, если при прощании утром дома и потом в саду мама или папа будет говорить не о том, как хорошо в саду (концентрируя внимание ребенка на садике и на расставании), а на том, как вы встретитесь и что будете делать вместе вечером.

И ребенок, заскучав, будет “цепляться” именно за это — за мороженое, которое вы пообещали купить, или за кекс, который вы вместе испечете, или за разрешение понажимать кнопочки в машине и посидеть у мамы и папы на руках за рулем (разумеется, на парковке).

Пожалуйста, если вы уходите на работу, когда ребенок собирается в сад, или остаетесь дома, когда ребенок уходит, не забудьте тепло попрощаться с ребенком!

Третий. В садике в идеале предавайте ребенка воспитателю в руки. К сожалению, не все воспитатели на это идут. Но можно же позвать: «Марьиванна, вы можете к нам подойти? Спасибо! Здравствуйте, Мариванна! Маша, возьми Мариванну за руку, до вечера! Мама придет за тобой после полдника, и вы пойдете покупать мороженое! А мы с тобой вечером будем строить дом из Лего. Хорошего дня, Мариванна!».

Что поможет ребенку?

Конечно, максимум внимания, тепла и участия родителей. И терпения…

А также следующие практики:

Утренние и вечерние ритуалы, сближающие ребенка и родителей (совместный завтрак, мамино присутствие при просыпании, какое-то баловство, у нас это, например, мороженое на завтрак в понедельник)

Ритуалы, сближающие ребенка и детский сад (например, здороваться и прощаться с садиком, рассказывать сказки про дружбу садика и ребенка).

То, что помогает ребенку приблизиться к вам и к дому, когда он заскучает в саду (ваша фотография в шкафчике, любимая игрушка, любимая домашняя пижамка на тихом часе или мягкая игрушка на тихом же часе).

Вечером — разговоры про садик (как зовут детей, а вы рисовали или лепили, какие у вас там игрушки), совместные спокойные игры и занятия.

Сенсорные упражнения, помогающие ребенку расслабиться и прийти в себя — прятаться в домик, заворачивать ребенка в кокон, а также теплые ванны.

Тактильный контакт, обнимания.

Свободное творчество — рисование, раскрашивание, игры с песком, лепка.

Про режим

Режим очень помогает ребенку привыкнуть к новому укладу жизни. Режим — это рамки его жизни, он дает ощущение стабильности. Желательно отводить ребенка в садик и забирать его из садика в одно и то же время. Если ребенку тяжело ходить в сад 5 дней в неделю, можно, если есть возможность, установить точный день для дополнительного выходного — лучше всего, если это будет пятница, понедельник или среда.

Отношения с воспитателями

Здоровайтесь с воспитательницей по утрам с улыбкой и по имени-отчеству. Вечером спросите, как ребенок? Спал? Ел? Плакал? Говорите спасибо за то, что она так внимательна.

В первый день познакомьтесь с воспитательницей и познакомьте с ней ребенка.

Ваш ребенок зависит от этого человека… И любые конфликты между родителями и воспитателями могут отразиться на ребенке. Как и доброжелательность, уважительность, готовность идти на контакт и предупредительность.

Источники: http://janemouse.ru/first-time-in-kindergarden