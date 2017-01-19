Первое действие Спасителя

«Но не отнял у них сердца лукавого, чтобы закон Твой принес в них плод. С сердцем лукавым первый Адам преступил заповедь, и побежден был; так и все, от него происшедшие. Осталась немощь и закон в сердце народа с корнем зла, и отступило доброе, и осталось злое» (3 Езд. 3, 20-22).

Поиск праведности приведет к поражению

Крещение Господне находится в плотном окружении других торжественных праздников, это событие окружено водосвятием, связанными с ним купанием, кроплением святой водой и прочими любимыми нами обрядами. Несомненно, праздник этот радостный, но величественный смысл и значение как-то отступили в тень из-за его расположения в календаре.

Кому-то может показаться, что Спаситель уговаривает крестить Его, только чтобы соблюсти простую радостную формальность.

В обществе укоренилось легкомысленно торжественное отношение и к крещению каждого человека.

Как выглядит ситуация в головах современных людей? Я хочу переделать известную сказку о том, как отец, умирая, раздал своим сыновьям по одному прутику и приказал их сломать. Прутики сломались. Потом отец сказал сложить их вместе и… В нашей сказке отцовский веник обязательно ломается, сколько бы ни увеличивали его толщину. Это всех и озадачило, при этом гордость не дает понять, что именно сломанный нами веник и есть правильный результат. Только проходя мучительный путь осознания своей неспособности, человечество и человек обретает себя для Бога.

Ветхий Завет приносит в мир Закон, благодаря Закону мы приобретаем самое важное в нашей жизни знание. Оно, при правильном употреблении нами Закона, состоит в том, что мы сами ни к чему не способны. Апостол Павел говорит нам: «потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23).

Любые поиски личной праведности в Законе обязательно должны привести нас к поражению. Поражение – и есть правильный результат, только после этого для нас начинается Новый Завет.

Людям кажется, что когда они искренне исполняют Закон, то и Господь должен помочь в этом, сделать их праведниками. На практике оказывается, что все как-то не так. Человек оказывается в странном тупике и начинает задавать дерзкие и неумные вопросы Богу, хотя на самом деле этот вопрос как раз не к Богу, а в первую очередь к самому человеку. Человеку кажется, что он теряет веру. На самом же деле он закономерно находит свою неспособность самостоятельно обрести истину.

Для того чтобы быть правым, христианин должен стремиться к тому, чтобы быть скомпрометированным собственным разумом перед Богом и самим собой настолько, чтобы это было честно и выстраданно. Без эмоций, нашим рассудком. Животворный плод нашего покаяния – деятельное обретение нами нашего недостатка.

В этом месте все «приличное общество» обычно оскорбленно убегает. Наше человеческое сердце говорит, что это грязь, и нужно срочно уходить и искать «прекрасного». Спаситель говорит, что нужно остаться и смотреть, ведь никакой другой правды, кроме боли, нет.

Значит, смотреть нужно на нее: «А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5:39). Христос придает смысл нашему отчаянию, в Новом Завете оно становится продуктивным.

Именно эту «нехватку» описывает Спаситель в Нагорной проповеди. Господь говорит, что наше нищенство, плач и жажда теперь, при условии нашего чистого сердца и благодаря тому, что Он предлагает – Его Новому Завету, имеет для нас спасительную перспективу.

Путь покаяния, исправления себя по Закону никуда не делся, он все так же необходим и важен. В Церкви это происходит, как нигде, лучше всего. Ее странный аскетизм на определенном этапе намеренно обостряет в человеке то, что присуще всем людям – человеческий грех. В присутствии Закона грех становится видимым, из него исчезает всякое обаяние, и он становится брутальным. Непонимание того, что так и должно быть, заставляет одних отчаиваться, других стыдливо лукавить. Правда в том, что, только отчетливо и бесстрастно видя порок, можно научиться любить.

Если кто-то хочет быть христианином, то ему придется отказаться от своей праведности и воспользоваться праведностью Божией.

Хуже всего, что человек, когда находит правильный результат, пугается, прячет его и пытается обращаться к Богу, имея в виду, что раз грехи прощены, значит, их нет. Грех должен оставаться в нашей памяти, даже будучи прощен. Прощение нам нужно не ради греха, оно нужно нам для того, чтобы перестать ломать комедию о своем недостоинстве, чтобы мы могли смело подойти ко Христу. Только после этого начинается путь к исцелению души.

Если человек остается безразличным, «не берет дурного в голову», «думает о прекрасном», при этом утверждая, что это он так верит, то он еще ничего не понял.

Новый Завет для всех нас

Адам и Ева, наши прародители, оказались в положении подростков. Они получили от Господа повеление наполнить землю, но они еще не знали как. Ева бродила по саду, остро переживая новое для себя чувство. По замыслу Творца, прародителям нужно было самим наполнить это чувство смыслом, и это бы так и случилось, но змей подтолкнул Еву получить знание «через забор».

Знание было получено, но путь, соответствующий этому знанию, пройден не был и, следовательно, не был приобретен нужный опыт. Адам полюбил свою жену, но любовь получилась необдуманной. Полноценная любовь оказалась не обеспеченной честью.

Честь я понимаю как меру всех вещей. Честь объективна, и источником чести является Бог. Человек обязан искать ее, чтобы занять свое место в Божьем мире.

Адам узнал любовь, но эта любовь возникала невежественно, разум за ней не успевал. Человек получил любовь, но не смог ее опознать, просто не умел. Страдая, человек произвел на свет ядовитую карикатуру любви – подобострастие. Лицемерно, произвольно и легкомысленно человек стал раздавать свои предпочтения. Жизнь человечества наполнилась ложью.

Человечество оказалось не способно обрести истинную честь, оно произвело на свет только сомнительного качества правду.

На практике оказалось, что Закон привел евреев в тупик. На их примере вселенная узнала, что человек, используя только свои обычные возможности, даже при условии особого о нем попечения Божия, окажется у «разбитого корыта». Люди так и не смогли сами вырваться из клетки, оказались не способны прийти к покаянию. Закон и история еврейского народа открыли нам, что человечеству трудно осознать свою несостоятельность. Человек вопреки правде всегда пытается оправдаться сам.

Другие народы Господь не стал отягощать подобным опытом, об этом мы читаем у пророка Осии. Когда Господь говорит ему взять себе в жены блудницу Гомерь, я думаю, Господь имеет в виду все народы, кроме евреев. Разница в том, что падения евреи достигли своим трудом, а все другие народы – Промыслом Божиим в том и родились.

До прихода Спасителя мира путь евреев и всех других народов проходит отдельно, но на тот момент евреи так и не смогли осознать свою человеческую немощь, и она принесла в них свои ядовитые плоды. Вместо боговедения они наполнили свою жизнь человеческой мудростью. Вместо ведения пришла схоластика, и в этом евреи сделали себя подобными другим народам. Это и стало общим местом, которое уравняло весь мир.

Крещение Господне явилось тем первым действием, которое совершил Спаситель, устраивая Свой Новый Завет уже для всего мира, со всеми нами.

Теперь мы, все вместе, можем подойти ко Христу. Свое имение мы, наконец, с таким трудом потеряли, а если честно, то и не имели. Не нашли.

Вещественно Таинство крещения Господь определил совершать нам через погружение в воду. Евреям это было привычно, через окунание в воду они совершали ритуальные очищения. Для нас крещение в воде тоже выглядит чисто и красиво. Отсюда становится понятным столь горячее чувство христианина к крещенской воде. Крещенская вода для нас означает Божию милость, прощение и мир с Богом. Одновременно – и простое вещество, и милующую Божию Десницу.