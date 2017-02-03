Первое в 2017 году заседание Синодальной богослужебной комиссии прошло в Сергиевой лавре

3 февраля. ПРАВМИР. Первое в этом году пленарное заседание Синодальной богослужебной комиссии состоялось 2 февраля в Свято-Троицкой Сергиевой лавре под председательством митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, сообщает Московская Патриархия.

Глава Комиссии сообщил о состоявшемся 27 декабря 2016 года заседании Священного Синода, на котором были утверждены службы иконе Божией Матери «Табынская», преподобному Льву Оптинскому (журнал № 127) и молитвенное последование с покаянным каноном о грехе убийства чад во утробе (журнал № 128).

На заседании была рассмотрена и отредактирована служба преподобномученикам Вениамину и Никифору Соловецким. По результатам обсуждения служба была передана на утверждение Священного Синода.

Также были рассмотрены службы преподобномученицам Евдокии, Дарии, Дарии и Марии Пузовским.

Комиссия изучила и учла замечания, сделанные членами Священного Синода в отношении переданной на утверждение службы преподобному Макарию Оптинскому. В исправленной редакции служба преподобному Макарию передана на утверждение Синода.

Следующее пленарное заседание состоится 23 марта.