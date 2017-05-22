Первоклассница сломала позвоночник на уроке физкультуры в Нижнем Новгороде

22 мая. ПРАВМИР. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате проведение проверки о травмировании школьницы на уроке физкультуры в Нижнем Новгороде.

Ранее мама пострадавшей девочки рассказала, что учитель физкультуры заставлял ее дочь подтягиваться. Девочка сорвалась и упала на спину, на что учитель поднял ребенка «под мышки с пола» и спросил, может ли она идти.

О травме матери сообщили одноклассники ее дочери, которые помогали девочке собраться после урока. Учителей и классного руководителя рядом с первоклассницей не было.

Мама отнесла ребенку в больницу, где врачи диагностировали перелом двух позвонков. По словам женщины, директор школы предложила ей деньги за молчание.

«В настоящее время этот факт тщательным образом проверяется, выполняются процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В случае объективного подтверждения сведений, содержащихся в сообщении СМИ, будет незамедлительно решен вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении виновных лиц к уголовной ответственности», – сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.