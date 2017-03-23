Первый канал отказался от предложения дистанционного участия Самойловой в «Евровидении»

23 марта. ПРАВМИР. Первый канал отклонил идею Европейского вещательного союза о трансляции выступления российской участницы «Евровидения» Юлии Самойловой из Москвы.

«Мы считаем странным предложение дистанционного участия (российской певицы) и отказываемся от него. Оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия», – сказано в заявлении Первого канала, которое цитирует ТАСС.

Также подчеркивается, что Первый канал действовал в полном соответствии с правилами «Евровидения» и выбрал участника конкурса, который зарегистрирован Европейским вещательным союзом и остается действующим конкурсантом. Как отмечают на телеканале, претензий к Самойловой со стороны ЕВС нет и по правилам «Евровидения» страна-вещатель должна обеспечить «возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия» всем участникам.

«Таким образом, отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса», – говорится в заявлении.

На телеканале считают, что ЕВС «не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом».