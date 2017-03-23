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Первый канал отказался от предложения дистанционного участия Самойловой в «Евровидении»

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23 марта. ПРАВМИР. Первый канал отклонил идею Европейского вещательного союза о трансляции выступления российской участницы «Евровидения» Юлии Самойловой из Москвы.
Первый канал отказался от предложения дистанционного участия Самойловой в «Евровидении»
Фото: Мария Антипина / ТАСС

«Мы считаем странным предложение дистанционного участия (российской певицы) и отказываемся от него. Оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия», – сказано в заявлении Первого канала, которое цитирует ТАСС.

Также подчеркивается, что Первый канал действовал в полном соответствии с правилами «Евровидения» и выбрал участника конкурса, который зарегистрирован Европейским вещательным союзом и остается действующим конкурсантом. Как отмечают на телеканале, претензий к Самойловой со стороны ЕВС нет и по правилам «Евровидения» страна-вещатель должна обеспечить «возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия» всем участникам.

«Таким образом, отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса», – говорится в заявлении.

На телеканале считают, что ЕВС «не должен изобретать новых правил для российского участника в 2017 году и способен провести конкурс в соответствии со своим же регламентом».

Как сообщалось ранее, Украина запретила Юлии Самойловой въезд на три года из-за того, что она в 2015 году выступала в Крыму, прилетев туда из Москвы. Согласно украинскому законодательству, допустимым является въезд на территорию полуострова только с Украины.

После этого организаторы конкурса предложили впервые в его истории организовать выступление Самойловой по видеосвязи. Власти Украины заявили, что предложение также нарушает украинское законодательство, поскольку «гастроли и телепередачи с участием персон нон грата в Украине запрещены».

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