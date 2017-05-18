Первый в России храм в честь Паисия Святогорца построят в Крыму

18 мая. ПРАВМИР. Храм в честь афонского старца Паисия Святогорца заложат в Крыму этим летом.

“По благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря уже создана община будущего храма в селе Муромское Белогорского района Крыма”, – рассказал куратор проекта Сергей Кирсанов корреспонденту “Интерфакс-Религия”.

Торжественное освящение закладного камня в основание будущей церкви состоится 25 июля, в день рождения преподобного старца Паисия. В мероприятии примут участие представители российского и зарубежного духовенства Русской православной церкви, властей Крыма, депутатов Госдумы, дипломатов, общественных деятелей России, Греции, стран ЕС.

Местом будущего храма выбрано живописное место у озера села Муромское, которое исторически населяли греки. Храм преподобному старцу Паисию станет подворьем одного из греческих монастырей. Комплекс первого в России храма, посвященного старцу Паисию, включит в себя крестильный храм, колокольню и паломнический центр с гостиницей.

Преподобный Паисий Святогорец (1924-1994) был схимонахом Константинопольской православной церкви, одним из самых уважаемых греческих старцев и духовных светил греческого народа XX века. Известен своей подвижнической жизнью, духовными наставлениями и пророчествами. Паисия Святогорца широко почитают не только в Греции, но и в России.