Петербургская епархия открыта к сотрудничеству с сотрудниками музея «Исаакиевский собор»

16 февраля. ПРАВМИР. Высокопрофессиональным сотрудникам музея-памятника «Исаакиевский собор» будет предоставлена возможность работать дальше после передачи одноименного храма Церкви, обещают в Петербургской епархии.

«Никто не собирается увольнять высококлассных специалистов, работающих сегодня в музее. Безусловно, это относится и к тем из них, кто готовит и проводит экскурсии для людей с ограниченными возможностями», – заявила глава сектора коммуникаций Петербургской митрополии Наталья Родоманова, ее цитирует «Интерфакс-религия».

«Если они захотят остаться, то смогут продолжить работу. Если не захотят – мы все равно продолжим эти программы, возможно, несколько изменив формат. Но, конечно, лучше было бы, если бы этим занимались люди, которые уже ведут такую работу. Мы готовы к сотрудничеству с ними, открыты для такого сотрудничества и будем рады ему», – сказала Родоманова.

В конце 2016 года стало известно, что власти Петербурга приняли решение передать Исаакиевский собор Русской церкви в пользование на 49 лет.