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Петербургская епархия посоветовала Пиотровскому заниматься Эрмитажем

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26 января. ПРАВМИР. В Петербургской епархии ответили на письмо президента Союза музеев России, гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского к Патриарху Кириллу по поводу временного отзыва ходатайства Петербургской епархии о передаче Исаакиевского собора РПЦ.
Петербургская епархия посоветовала Пиотровскому заниматься Эрмитажем
Александр Пелин. Фото: соцсети

«Вообще Михаилу Борисовичу, если он ратует за Исаакиевский собор как за исторический памятник, может быть, имеет смысл больше заниматься историческими традициями Эрмитажа как одного из лучших музеев мира, а не устраивать там провокационные выставки, подобные выставке Яна Фабра? Может, стоит озаботиться этим?» – цитирует Интерфакс главу епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиереи Александра Пелина.

«Очень печально, что такой высокий чиновник не понимает самого смысла и символического значения Исаакиевского собора. Оставлять Исаакиевский собор в статусе, в котором он сейчас находится, в статусе прежде всего музея и чуть-чуть храма, есть кощунство и продолжение традиции атеизма», – заявил Пелин.

Ранее Пиотровский предложил Патриарху Кириллу рассмотреть вопрос о временном отзыве ходатайства Петербургской епархии о передаче Исаакиевского собора РПЦ в связи с тем, что этот вопрос вызвал противоречивую реакцию в обществе, спровоцировав публичные конфликты и противостояние людей.

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