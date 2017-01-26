Петербургская епархия посоветовала Пиотровскому заниматься Эрмитажем

26 января. ПРАВМИР. В Петербургской епархии ответили на письмо президента Союза музеев России, гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского к Патриарху Кириллу по поводу временного отзыва ходатайства Петербургской епархии о передаче Исаакиевского собора РПЦ.

«Вообще Михаилу Борисовичу, если он ратует за Исаакиевский собор как за исторический памятник, может быть, имеет смысл больше заниматься историческими традициями Эрмитажа как одного из лучших музеев мира, а не устраивать там провокационные выставки, подобные выставке Яна Фабра? Может, стоит озаботиться этим?» – цитирует Интерфакс главу епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиереи Александра Пелина.

«Очень печально, что такой высокий чиновник не понимает самого смысла и символического значения Исаакиевского собора. Оставлять Исаакиевский собор в статусе, в котором он сейчас находится, в статусе прежде всего музея и чуть-чуть храма, есть кощунство и продолжение традиции атеизма», – заявил Пелин.

Ранее Пиотровский предложил Патриарху Кириллу рассмотреть вопрос о временном отзыве ходатайства Петербургской епархии о передаче Исаакиевского собора РПЦ в связи с тем, что этот вопрос вызвал противоречивую реакцию в обществе, спровоцировав публичные конфликты и противостояние людей.