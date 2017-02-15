Петербургские депутаты просят Мединского не допустить объединения крупнейших библиотек

Обращение поддержали 49 из 50 депутатов. Обеспокоенность парламентариев вызывает распределение печатных экземпляров научных изданий между Москвой и Петербургом, сообщает Интерфакс.
Парламентарии беспокоятся, что в случае слияния библиотек издания будут поставляться в единственном экземпляре в один из городов.
Ранее сообщалось, что с предложением объединить библиотеки в Минкультуры обратились их руководители.
Пресс-секретарь министра культуры РФ Владимира Мединского Ирина Казначеева, в свою очередь, заявила, что заявления об объединении Российской национальной и Российской государственной библиотек «являются абсолютной ложью».
«Остановить объединение невозможно, ибо невозможно остановить то, что никогда не начиналось», – сказала Казначеева.
По ее словам, заявления о сокращении якобы «400 сотрудников РНБ», и тем более присоединении петербургской библиотеки к московской, «являются абсолютной ложью, распространяются людьми некомпетентными, и в личных интересах».
РГБ в народе получила неформальное название «Ленинка», поскольку в советское время называлась Государственной библиотекой СССР имени В.И.Ленина. РНБ прозвали «Публичкой», поскольку она называлась Императорская публичная библиотека, Российская публичная библиотека и Государственная публичная библиотека.