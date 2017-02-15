Петербургские депутаты просят Мединского не допустить объединения крупнейших библиотек

15 февраля. ПРАВМИР. Законодательное собрание Петербурга обратилось к министру культуры России Владимиру Мединскому с просьбой не спешить с объединением Российской национальной (Петербург) и Российской государственной (Москва) библиотек.

Обращение поддержали 49 из 50 депутатов. Обеспокоенность парламентариев вызывает распределение печатных экземпляров научных изданий между Москвой и Петербургом, сообщает Интерфакс.

Парламентарии беспокоятся, что в случае слияния библиотек издания будут поставляться в единственном экземпляре в один из городов.

Ранее сообщалось, что с предложением объединить библиотеки в Минкультуры обратились их руководители.

Пресс-секретарь министра культуры РФ Владимира Мединского Ирина Казначеева, в свою очередь, заявила, что заявления об объединении Российской национальной и Российской государственной библиотек «являются абсолютной ложью».

«Остановить объединение невозможно, ибо невозможно остановить то, что никогда не начиналось», – сказала Казначеева.

По ее словам, заявления о сокращении якобы «400 сотрудников РНБ», и тем более присоединении петербургской библиотеки к московской, «являются абсолютной ложью, распространяются людьми некомпетентными, и в личных интересах».

РГБ в народе получила неформальное название «Ленинка», поскольку в советское время называлась Государственной библиотекой СССР имени В.И.Ленина. РНБ прозвали «Публичкой», поскольку она называлась Императорская публичная библиотека, Российская публичная библиотека и Государственная публичная библиотека.