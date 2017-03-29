Петербургские органы опеки попытались изъять детей из семьи арестованного активиста

Андрей Бажутин является лидером петербургского Объединения перевозчиков России. Во вторник его арестовали на 14 суток за езду без водительских прав. Оказалось, что активиста заочно лишили водительского удостоверения, не поставив его в известность.
О том, что Бажутин больше не может садиться за руль, он узнал по дороге на акцию протеста дальнобойщиков. Водителя доставили в суд, где подвергли административному аресту на 14 суток, сообщает «Фонтанка.ру».
Предполагалось, что вчерашнего решения мирового судьи Марины Афанасьевой об аресте мужчины, без присмотра остались дети 2003, 2008 и 2011 годов рождения. На суде прозвучало, что их мать, супруга активиста, находится в больнице на сохранении.
Учитывая это, судья Афанасьева в своем постановлении указала: «О принятом решении (арест Бажутина) уведомить отдел по делам несовершеннолетних УМВД и орган опеки и попечительства для решения вопроса о помещении детей в детское учреждение в случае необходимости».
Однако к моменту визита полицейских супруга Бажутина выписалась из больницы и вернулась домой. Сотрудники убедились в этом и государственные притязания на детей сняли.