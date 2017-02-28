Петербургский избирком принял заявление о референдуме по поводу Исаакиевского собора

28 февраля. ПРАВМИР. Петербургский горизбирком принял документы на референдум о судьбе Исаакиевского собора. Документацию, необходимую для решения вопроса о проведении референдума, передала инициативная группа из 22 человек.

На референдуме, если он состоится, петербуржцам будет предложено ответить всего на один вопрос — согласны ли они с тем, чтобы Исаакиевский и Петропавловский соборы, а также Спас на Крови остались музеями, но при этом в них была бы обеспечена возможность проведения религиозных обрядов и церемоний, сообщает петербургская интернет-газета «Фонтанка.ру».

После того, как документы будут рассмотрены в Горизбиркоме, наступит очередь Законодательного собрания. Кроме того, инициаторам в течение месяца необходимо будет собрать в свою поддержку 80 тысяч подписей петербуржцев.

В инициативную группу по проведению референдума входят 22 человека, среди которых есть представители общественных организаций и депутаты петербургского парламента от «Партии роста», «Яблока», «Справедливой России», а также координаторы общественно-политического движения «Открытая Россия», представители градозащитного, научного и культурного сообществ города.