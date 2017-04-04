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Петербургский священник: Такого количества людей в храме я никогда не видел!

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О том, как многие жители Петербурга шли домой через храм с болью и горем - протоиерей Вадим Буренин, настоятель церкви Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове.
Петербургский священник: Такого количества людей в храме я никогда не видел!
Фото: predtecha.info

По Каменоостровскому проспекту мимо нашего храма, расположенного на Каменном острове, проходило очень много людей, так как после взрывов метро не работало. Люди как раз проходят по Каменоостровскому проспекту до Горьковской, до Петроградской и до Черной речки. За 21 год служения здесь, на Каменном острове, такого большого потока людей я никогда не видел! Такое огромное количество людей проходило…

Заходили и в храм, и в часовню рядом с храмом. Кто-то ставил свечки о здравии, кто-то ставил свечки об упокоении, кто-то хотел поговорить со священником. Со многими я беседовал, беседовал и мой штатный священник. Но, естественно, в храме проходила и служба – вчера мы особым образом почитали нашего великого молитвенника, преподобного Серафима Вырицкого. И одновременно с этим совершались заупокойные службы. В частности, я и штатный священник совершали панихиды, молились.

Было такое живое участие людей! Со страхом – никто не приходил. Приходили – со скорбью: люди переживали это страшное событие, в нашем городе ведь никогда раньше не было взрывов в метро. Скорбь была у людей, они молились, ставили свечи о тех, кто пострадал, они с большой сердечной болью переживали за всех тех, кто находится сейчас в больницах, молились, чтоб эти люди выжили.

Много студентов, молодых людей приходило. В нашем районе расположен Первый медицинский университет и другие учебные заведения, поэтому молодые люди тоже приходят в храм, задают вопросы. Мы, конечно, старались помочь им уяснить основные положения, связанные с христианским мировоззрением и отсюда выходящим патриотизмом. Часто задавали вопросы, связанные с предстоящим богослужением – многие люди выражали желание прийти на ближайшее богослужение помолиться, исповедаться, кто-то – и причаститься. А кто-то спрашивал о том, как в данный момент можно молиться за погибших. Многие писали записки с просьбой помолиться.

Никакого ропота на Бога, вопросов «Как Господь попустил такое?» я не слышал. Было четкое понимание, что произошла трагедия, и в этой трагедии мы должны сплотиться. Мы все переживаем за тех, кто погиб, и понимаем, что погибнуть мог практически любой из нас – мы все ездим на метро, все бываем на тех станциях метро, и я в том числе периодически езжу, хотя и машине тоже передвигаюсь. Практически все наши горожане проезжают через «Сенную площадь». Так что люди понимали: такое могло произойти с любым из нас. Поэтому какой тут мог быть ропот на Бога? Есть понимание, что действительно существуют силы зла, и они не дремлют, но готовы в любой момент нанести нам удар ножом в спину…

Фото: predtecha.info

Фото: predtecha.info

Но что самое важное: всех переполняло чувство важности единения, сопереживания! Не было какого-то злорадства или критики властей, никакого негатива. Было такое общенародное состояние единства – переживали все, не было таких, кто с прохладцей отнесся бы к этому страшному событию. Это я хочу отметить.

Вчера мы оставили храм и часовню открытыми до последнего человека. Обычно храм открыт каждый день с 9 утра до 7 вечера, но вчера он не закрывался допоздна, чтобы все те люди, которые проходили мимо, могли бы зайти, поставить свечу.

Мой сын, например, учится на другом конце города. И ему надо было пройти целый город, поскольку метро не работало. Он и прошел пешком, и многие люди так проходили и шли до позднего вечера. Сын пришел домой только в 10 вечера, а я в это время еще находился на приходе.

Знаете, люди действительно стараются помочь друг другу: водители предлагали бесплатно подвезти всех желающих до дома, это правда. У меня священник тоже развозил людей на машине. Это действительно имело место быть, и это очень порадовало меня! Когда я выходил на улицу, видел, как у нас на Каменном острове люди голосовали на дороге, и проезжавшие останавливались, подбирали пассажиров. Эта страшная ситуация действительно всех сплотила, как я уже сказал, действительно чувствуется такое состояние народного единства.

Сегодня храм тоже открыт, и я буду находиться здесь до последнего человека.

Записала Валерия Михайлова

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