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Петербуржцы попросили Путина не строить храм рядом с их жилым комплексом

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22 марта. ПРАВМИР. Жители района в Петербурге, где хотят построить храм памяти погибших в авиакатастрофе над Синаем, написали письмо президенту РФ Владимиру Путину.
Петербуржцы попросили Путина не строить храм рядом с их жилым комплексом

Авторы обращения, подписавшиеся жителями жилого комплекса «Балтийская жемчужина», сообщают, что узнали о планах построить храм в их районе «вопреки первоначальному плану застройки» в конце октября.

«Мы категорически против такого решения властей, так как приобретали жилье на этапе строительства в новом, молодежном микрорайоне, где превалирует уникальный единый европейский архитектурный стиль. Китайским инвестором, губернатором и депутатами были обещаны отсутствие уплотнительных застроек, спокойствие, комфорт, развитые социальная, городская и транспортная инфраструктуры, выставочные, торгово-развлекательные и деловые, концертные залы, спортивные комплексы, рекреационные зоны и набережные для прогулок», – говорится в письме, которое цитирует «Комсомольская правда».

По словам инициаторов обращения, в «Жемчужине» уже есть часовня Казанской иконы Божией матери, которая «даже во время служб заполняется прихожанами далеко не полностью». Кроме того, в 500 метрах от спорного участка уже выделили полтора гектара на большой храмовый комплекс на тысячу человек.

«Ненужный нам религиозный объект» – «трагический храм для горевания и самореализации родственников погибших» – построят «за счет уменьшения параметров планируемого бизнес-центра и сокращения числа его парковочных мест», а ведь он «мог обеспечить работой многих людей», В том числе и безработных жителей престижного микрорайона, отмечают авторы письма.

«Колокольный звон будет мешать многим жителям, проживающим в домах в 150 метрах от планируемого храма. Среди жильцов этих домов есть и те, кто работает в ночные смены или имеет маленьких детей. Расстояние между храмом и планируемой поликлиникой составит пятнадцать-двадцать метров. При этом колокольный звон может влиять на медицинскую аппаратуру и качество медицинских исследований, – говорится в послании.

Крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации произошла 31 октября 2015 года. Самолет Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», который летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург, разбился на Синае. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, большинство — россияне. Все они погибли. Катастрофа произошла в результате теракта.

После катастрофы родственники создали инициативную группу и стали добиваться строительства храма памяти погибшим. Городские власти согласовали участок на территории ЖК «Балтийская жемчужина» (находится по дороге из Петербурга в Петергоф, на берегу Финского залива), однако часть местных жителей выступили против.

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