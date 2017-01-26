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Петр Толстой выразил сожаление по поводу своей реплики про «черту оседлости»

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26 января. ПРАВМИР. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил сожаление по поводу своей реплики о выходцах «из-за черты оседлости».
Петр Толстой выразил сожаление по поводу своей реплики про «черту оседлости»
Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ

«Конечно, никакой национальности я не имел в виду и говорил об истории нашей страны и о тех людях, которые разрушали и храмы, и синагоги, и речь шла не о национальностях. Поэтому прошу вас, если это кого-то задело, то я сожалею, прошу вас правильно понять», – сказал Толстой в ходе общения с главой Федерации еврейских общин России Александром Бородой.

«Это наша общая с вами история, общая наша с вами страна, и мы, конечно, должны беречь межнациональное согласие и межконфессиональный мир», – подчеркнул вице-спикер.

После беседы Борода заявил, что считает исчерпанным инцидент, связанный с резонансными высказываниями Толстого, сообщает ТАСС. «Он сказал, что сожалеет, что неправильно был понят, и он просит прощения (у тех), кого он обидел», – сказал глава ФЕОР.

Резонансную реплику Петр Толстой произнес, комментируя историю вокруг передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ.

«Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив там… из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в законодательных собраниях, — продолжают дело своих дедушек и прадедушек», – сказал Толстой.

Черта оседлости — граница территории, за пределами которой в Российской Империи запрещалось постоянное жительство иудеям и цыганам.

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