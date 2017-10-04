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Пианист Михаил Клейн умер во время концерта за роялем

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4 октября. ПРАВМИР. Заслуженный артист РФ, солист Иркутской областной филармонии Михаил Клейн умер во время концерта в Иркутске во вторник в возрасте 72 лет.
Пианист Михаил Клейн умер во время концерта за роялем

«Пианист Клейн скончался во время концерта в органном зале прямо за роялем, исполняя свое собственное сочинение – джазовую фантазию “Это все Россия”, в которую входят фрагменты нескольких известных песен. Он стал играть “Лебединую верность” и внезапно упал. Публика была в ужасном состоянии», – сообщила Интерфакс художественный руководитель филармонии Марина Токарская.

«Причина смерти еще устанавливается. Несмотря на пожилой возраст, Клейн не жаловался на здоровье и, насколько нам известно, не страдал какими-либо тяжелыми болезнями», – сказала Токарская.

Клейн окончил Иркутское училище искусств, затем – Московскую государственную консерваторию им. П.И.Чайковского.

В молодые годы работал с ведущими эстрадными исполнителями, записал грампластинку с известным американским певцом Дином Ридом. С 1972 года – солист Иркутской филармонии.

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