Пилот нарисовал восьмерку в небе над Новосибирском

Рисунок был сделан с помощью конденсационного следа, который остается в небе после пролета самолета.
Фотографиями поделились пользователи социальных сетей.
Отмечается, что рисунок был сделан утром 7 марта.
Рисунок был сделан с помощью конденсационного следа, который остается в небе после пролета самолета.
Фотографиями поделились пользователи социальных сетей.
Отмечается, что рисунок был сделан утром 7 марта.
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