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Пилот нарисовал восьмерку в небе над Новосибирском

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7 марта. ПРАВМИР. Неизвестный пилот в преддверии восьмого марта нарисовал в небе над Новосибирском огромную восьмерку.
Пилот нарисовал восьмерку в небе над Новосибирском

Рисунок был сделан с помощью конденсационного следа, который остается в небе после пролета самолета.

2

Фотографиями поделились пользователи социальных сетей.

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Отмечается, что рисунок был сделан утром 7 марта.

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