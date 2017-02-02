Пиотровский запретил активистам проводить молебен в Эрмитаже

2 февраля. ПРАВМИР. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский запретил активистам проведение молебна в музее.

«2 февраля группа общественников решила провести молебен в здании Эрмитажа по поводу совершенно неизвестного святого. Соответственно, им было отказано. Они уже написали жалобу на меня во все возможные инстанции», — цитирует Пиотровского «Росбалт».

По словам директора музея, «в этой идее нет ничего плохого», однако никто не может проводить молебен в Эрмитаже без разрешения дирекции музея и благословения митрополита.

При принятии решения Пиотровский «посоветовался с отцом Владимиром» (Сорокиным – настоятелем церкви Спаса Нерукотворного Образа в Эрмитаже и Князь-Владимирского собора).

«Люди имеют право прийти и тихо помолиться», — заключил Пиотровский.