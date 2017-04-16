Письмо о Пасхе неизвестного из советского лагеря

Только когда становишься заключенным за религиозные убеждения в советском лагере, можешь действительно понять тайну падения первого человека, тайный смысл искупления всего творения и великую победу Христа над силами зла.

Только когда страдаем за идеалы Евангелия, можем осознать нашу греховную слабость и наше недостоинство по сравнению с великими мучениками первой Христианской Церкви. Только тогда сможем постичь абсолютную необходимость глубокого смирения и покорности, без которых не сможем спастись; только тогда сможем начать различать проходящую картину видимого и вечную жизнь невидимого.

В день Пасхи все мы, кто был заключен за свои религиозные убеждения, объединились внутри единственной радости Христа. Все были переполнены одним чувством, одним духовным триумфом, славя вечного Бога. Не было торжественной Пасхальной литургии со звоном колоколов, не было возможности в нашем лагере собраться для поклонения, одеться по-разному на праздник, приготовить Пасхальные блюда. Наоборот, было даже еще больше работы и больше вмешательств, чем обычно. Все заключенные здесь за религиозные убеждения, различные учения, были окружены еще большим шпионажем, еще большими угрозами тайной полиции.

И тем не менее, Пасха была там: великая, святая, духовная, незабываемая. Она была освящена присутствием нашего Христа среди нас – освящена тихими звездами Сибири и нашими печалями. Как весело стучали сердца наши, участвуя в великом Воскресении! Смерть потерпела поражение – нет больше страха – нам дали вечную Пасху! Полные удивительной Пасхи, посылаем вам из лагеря-тюрьмы победоносную и счастливую новость: Христос Воскресе!

(Письмо из советского концентрационного лагеря).

Перевод с греческого Сергей Рудометкина для портала «Православие и мир»